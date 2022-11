Periodistas asesinados, inevitablemente

Hasta el momento -y toquemos madera- han matado a 66 periodistas en todo el mundo, los medios hablan estos días de ese tema. Un 86% de los asesinatos de periodistas en todo el mundo quedan impunes y la región con más muertes sigue siendo América Latina y el Caribe. En 2021 se registraron 55 asesinatos de miembros de la prensa, la cifra más baja en los 14 años que se ha hecho esta contabilidad. Este año 2022, hasta finales del mes de septiembre, ya habían sido asesinados 66 por motivos vinculados a su profesión. El 11% eran mujeres, una proporción que casi duplica la del año anterior, situada en un 6%. De los 117 asesinatos registrados en los años 2020 y 2021, el 78% ocurrieron fuera del horario de trabajo en lugares como sus hogares, sus vehículos o en la calle, y no desempeñando una misión profesional específica. Además, varios de ellos fueron asesinados delante de sus familiares, incluidos sus hijos, informa la web de RTVE . Por países, México, con 19 muertes, Afganistán, con 13, y la India, con 11, fueron los más peligrosos en los dos últimos años estudiados.

Después de los datos vienen los deseos de que se tomen medidas, etc. ¿Qué medidas? Nadie va a tomar medidas para que no asesinen periodistas a menos que las tomen los propios periodistas que saben muy bien con quiénes están tratando, lo que sucede es que es muy complejo tener todos los factores en cuenta para salir indemne de zonas o situaciones concretas. La vida en América Latina en general y en México en particular vale poco y no sólo la de los periodistas sino la de los miles de muertos de otras personas inocentes que saltan a la actualidad día tras día. Si ha quedado impune la muerte del cámara de Tele 5 José Couso cuando estaban de por medio dos presidentes como fueron Aznar y Bush que lo declararon acto de guerra y miraron para otra parte, ¿cómo no van a quedar impunes los asesinatos de casi el 90% de los periodistas?

El año que viene, y el otro y el otro pasará lo mismo, muerto arriba, muerto abajo. El periodista que va a cubrir determinados acontecimientos sabe que lo pueden matar, tiene la lejana esperanza de que si lo hacen al menos aclaren quién ha sido, pero sabe que eso no es probable. Yo conozco el caso de México, sobre el terreno, al menos desde 1999. Al principio el narco estaba ahí pero no era tan agresivo. En años posteriores me era difícil conocer a un periodista que no supiera de alguno de sus colegas asesinados o no era extraño que me dijeran que alguien a quien yo conocí ya no estaba en este mundo, lo habían asesinado.

He impartido clases y seminarios en la universidad mexicana, a veces mis alumnos eran todos o casi todos periodistas experimentados y en activo, ellos se llaman a sí mismos periodistas empíricos, lo que aquí llamamos periodistas de raza. Me preguntaban por el tema y, más que eso, me enseñaban ellos a mí sobre sus experiencias. Debía tener cuidado en mis respuestas y mis reflexiones porque la constitución mexicana contiene la potestad de expulsar del país a un extranjero que critique la política interior mexicana. Pero sí les decía que el narco era un asunto de Estado, que eso ya sobrepasaba la capacidad y hasta la misión del periodista. El narco es un Estado paralelo que crea muchos puestos de trabajo clandestinos. No sé cómo puede dormir tranquilo Carlos Slim, uno de los cinco o diez hombres más ricos del mundo -ha llegado a ser el primero- sabiendo cómo está su país desde in illo tempore.

En la redacción de un medio mexicano se puede recibir una carta con un comunicado del narco y un dinero dentro para quien sea. Si publicas el comunicado, bien. Si no, atente a las consecuencias porque el narco considera que le has robado, no reclama el dinero, sino que actúa de otra forma peor. Fuera o dentro de la redacción, en cualquier momento, de ahí que mueran profesionales de la información cuando menos se lo esperan.

Junto al caso anterior, en un campo de batalla hay soldados armados y hartos de guerras a las que muchos se ven empujados. Si saben que la prensa de tal país los pone a parir sistemáticamente y los coloca a ellos y al país que representan como los malos crónicos de la película, ¿qué te pueden hacer si ven que eres un periodista de un país al que consideren intoxicador? Pues ahí tienen ustedes dos factores que explican las muertes de periodistas, que no sus justificaciones, porque hay que levantar la copa por esos héroes que se atreven a contarnos en directo o en diferido los aspectos más sangrantes de la Historia. La Historia que después, con los años, conocerán otras muchas generaciones.