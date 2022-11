¿Pero cuando llega la Navidad a Sevilla?

La Navidad es una época del año que no todos llevan bien, hay demasiados recuerdos y demasiadas emociones cruzadas, aunque es una fiesta alegre no todos la viven de igual forma, seres queridos que ya no están o que viven lejos son motivos centrales de esa tristeza en estas fechas que pueden desear que pasen cuanto antes.

Pero la Navidad a mí me crea una seria duda: ¿Cuando comienza? Ya, ya sé que es el 25 de diciembre con una gran noche del 24, pero no me negarán que se hace raro salir de Halloween y Día de Todos los Santos y comenzar a ver en los escaparates bolas de Navidad, “Papales Noeles” y otros elementos varios de tan señaladas fechas.

Comprendo que es un recurso de ventas y no me puedo ni debo meterme en el comer de las personas pero es que a día 2 de noviembre comenzó la Navidad en España, casi casi cuando lo marca Mariah Carey en Estados Unidos y eso es raro.

Antiguamente todo se dinamizaba cuando pasaba el “Puente de la Inmaculada”, a los pocos días comenzaba todo ese movimiento navideño en la ciudad pero ahora todo ha cambiado y desde primeros de noviembre está casi todo colocado y mucho alumbrado.

Ahí me paro, hasta nuestro ayuntamiento se ha puesto las pilas y lo tenía todo casi ultimado, en Sevilla-Este incluso tenemos el inmenso pino luminoso desde primeros de mes a falta que se ilumine -aunque ya lo hemos visto probado- y esto se hace raro.

Yo no llamo a hacerlo después, no me puedo meter en eso, cada cual hace lo que quiere en su comercio, como si quiere celebrar la Navidad el 15 de agosto pero si es cierto que hay que tener un poco de cordura.

Igual que nos sonreímos con el alcalde de Vigo y su excentricidad luminosa anual debemos llamar a la calma y que cada fecha tenga sus fiestas, noviembre es el mes de los difuntos -que no siempre tiene que ser triste- y cuando entra diciembre se debe comenzar en la Navidad, antes, sinceramente, me parece excesivo.