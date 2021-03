¿Pero este virus qué es?

Me da ya muy mala espina este virus, estoy mentalizado para cargar con él -si no me mata antes- durante años. No parece un virus normal, cepas en Inglaterra, Sudáfrica, Francia, Ucrania... y las que quedan. Donde dicen cepas deben decir mutaciones para seguir actuando contra la Humanidad, ¿acaso hay alguien que se está callando algo crucial para todos? Este ser cambia su estructura interna de forma acelerada para sobrevivir a las vacunas que tendrán que ser modificadas continuamente si esto sigue así.

Aumentan los casos en todas partes y aún no ha llegado la Semana Santa. Las comisiones de expertos independientes que viajan a China a intentar descubrir el origen del Sars Cov2 se quejan de que las autoridades chinas no les permiten actuar libremente, algo que no es exclusivo de China sino de todo poder pero que en China es más fácil hacerlo porque el poder está concentrado en torno a un sólo partido político que está usando a fondo la tecnología para vigilar a sus ciudadanos y que convierte en casi imposible una filtración porque quien filtra u opina algo fuera de lo que se estime correcto, muere de una u otra manera al poco tiempo. A su vez, el llamado gigante asiático -un gigante con los pies de barro, sostengo esta hipótesis para que se compruebe a largo plazo- afirma que el origen no está en Wuhan y que los científicos internacionales lo busquen en otros lugares. ¿Dónde? ¿En los productos congelados? ¿En los Estados Unidos y sus laboratorios al servicio del ejército?

Es desesperante esta situación, por más cuidado y medidas que se ponen sobre la mesa, por más esfuerzo que hacemos a nivel cotidiano y científico, cuando los indicadores bajan y nos penetra un rayo de esperanza, vuelven a subir y no vamos a tener las culpa siempre los mismos, es imposible estar continuamente a dos metros los unos de los otros, es imposible manejar en la cabeza la cantidad de factores preventivos que nos ordenan o aconsejan porque no somos máquinas programadas sino seres humanos y los seres humanos llevamos a cabo miles de actuaciones imprevistas sin el menor asomo de intencionalidad, esa forma de comportarse, así como la capacidad que tiene nuestro cerebro para interpretar y salir de un atolladero, es lo que echa por tierra, por el momento, la enorme importancia que se le está dando a la Inteligencia Artificial que en ocasiones algunos elevan a rango divino o mítico.

El ansia de demostrar que se es más listo que nadie mezclada con la codicia ha llevado a la vacuna AstraZeneca a situarse bajo sospecha. Como recoge The New York Times , la Universidad de Oxford se asoció con la empresa británico-sueca AstraZeneca para desarrollar y probar una vacuna contra el coronavirus conocida como ChAdOx1 nCoV-19 o AZD1222. En los ensayos clínicos se comprobó que la vacuna tenía una eficacia del 82,4 por ciento cuando se administraban dos dosis con un intervalo de 12 semanas. A pesar de la incertidumbre sobre los resultados de los ensayos, Gran Bretaña autorizó la vacuna para uso de emergencia en diciembre, y la India autorizó una versión de la vacuna llamada Covishield el 3 de enero.

El resto de la historia ya la sabemos. Luego, que si Oxford, que si Cambridge son maravillosas y nosotros, como siempre, una porquería; si se confirman los hechos estamos ante una negligencia gravísima que, como es habitual, quedará impune. Oxford se puede estar luciendo con esas miras mercantilistas que atoran a ciertas universidades y Cambridge anunció en 2020 la barbaridad de desarrollar todo este curso online, menos mal que al menos en Sevilla no le hemos echado cuenta y aunque estamos trabajando mucho más -algo de lo que se habla poco, se piensa que en la universidad estamos siempre de vacaciones- vale la pena llevar a cabo lo mejor posible la misión que nos ha encargado la sociedad.

El resto de las farmacéuticas no está cumpliendo con lo pactado y me da la impresión de que hay algo más grave: la naturaleza real de este virus. Cuando leo a Margarita del Val, por ejemplo, me quedo con la impresión de que esta gran mujer y enorme investigadora nos oculta algo. Es muy extraño todo esto. Mientras, los empresarios lanzan una y otra vez gritos de auxilio y por añadidura los trabajadores porque desean ser lo que son: asalariados para vivir de sus quehaceres. Si hay que estar cargando con la mascarilla unos años y respirando más anhídrido carbónico/dióxido de carbono que oxígeno lo haré (¿qué efecto tiene eso en las células, tampoco tiene importancia como los trombos?), lo que espero es que no existan gatos encerrados en toda esta increíble tragedia y que este texto no sea más que un efecto de las prisas de un impaciente ciudadano occidental y burgués.