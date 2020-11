Pero, oiga, ¿usted hace fitness?

Para la salud física o corpore sano, las personas modernas hacen fitness y para la mens sana las personas modernas se entregan al mindfulness, acompañado con frecuencia por una mascota con la que se cobijan del frío de la vulgaridad de la gens y del cogito ergo sum porque una res o cosa es el cogito y otra el mindfulness que así lo llamaban Buda y Lao-Tse, como se sabe de sobra, ya que ambos sabios desarrollaron estancias uno en Boston y el otro en California para aprender inglés. Y ya, en el colmo de la modernidad, tenemos a esas personas supermodernas que, amén de las virtudes antes indicadas, en el mundo académico asisten a o protagonizan webinars y webinarios.

¿Usted hace por lo menos fitness? No ejercicio, le estoy diciendo fitness. ¿No? Entonces usted es un/a matado/a, no me siga leyendo porque no es digno de mí que estoy imbuido por todas estas actividades tan novedosas en la historia de los seres humanos. ¿No ha visto usted a esas señoras que van por la calle con una esterilla enrollada? Vienen o van a desarrollar alguna actividad relacionada con el mindfulness. ¿Cultivará Felipe González mindfulness? Seguro que no porque es un viejo pellejo, por eso, mira, te escuchamos, Felipe, pero luego tapa al abuelito con la mantita en su silloncito y vámonos a seguir nosotros con el mindfulness que a fin de cuentas España no es la que era.

Y tienen razón los que eso dicen, porque a González se le nota que no ama el mindfulness y les diré por qué. Creo que ha afirmado que él no pactaría con los que quieren destruir su país. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos a cambio? Lo digo sobre la base de que los que quieren romper España no son cuatro gatos como sucede en el separatismo andaluz, sino que son muchos y además con mando en plaza, si tendrán mando en plaza que les dicen a una compañía del ejército os vais de aquí y ganan la batalla sin ni siquiera poseer un arma, ni un cetme ni una pistola aunque sea de agua, nada: os vais de aquí y ya está.

Ergo, si alguien como Felipe sostiene que no pactaría con los que quieren destruir su país tendrá que decir qué hay que hacer con este personal que es tan numeroso, tiene tanto poder y además, según indica el propio expresidente, si no he leído mal, no va a dar un paso atrás en su deseo de destruir España, al menos si escuchamos a Otegui, Felipe tiene razón porque Otegui parece que nos está diciendo que ya queda menos para tomar el Palacio de Invierno y matar al zar.

Ahora entran nuevamente en juego el fitness y el mindfulness. Como eso es cosa de jóvenes y de modernos y ahora les toca a ellos, no a los de la foto del picnic, ya verán ustedes como gracias a ambas virguerías culturales todo saldrá bien, cariño, no te preocupes, cariño, que no he encogido a los niños. El plan que gracias al fitness y al mindfulness ha descendido cual espíritu santo en forma de paloma sobre las mentes de los que ahora les toca actuar es el siguiente, dos puntos: primero aprobamos los presupuestos, luego irá bajando la pandemia, sí, algún brote, vale, pero entre los perimetrajes, el confinamiento, las vacunas y la inmunidad de rebaño esto irá bajando cantidad. Llega el dinero de la UE y entre la pandemia que va quedando atrás, el pueblo que olvida pronto, la pasta UE y la que sacamos a impuestos, tenemos tres años para comprar los votos de los españoles al tiempo que vamos ya perfilando mejor lo que se empezará a consumar en esta legislatura y terminará en la siguiente: un país de países, un estado plurinacional republicano. ¿Te enteras Felipe? Pues tú, como no haces fitness ni cultivas mindfulness, no puedes entender esta obra maestra de ingeniería política. Lo malo sería que tuvieras razón en que los Rufianes y los Oteguis no se bajaran del carro y quisieran ser dos naciones más en la península, que pasaría de dos a cuatro. ¿Qué nos dirán el fitness y el mindfulness que se hace en ese caso?