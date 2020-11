Pero, ¿qué es una prensa libre?

Menuda se está armando con eso de que el gobierno quiere vigilar la calidad de los mensajes que circulen por ahí. Siempre que ha sucedido algo parecido aparece la misma cantinela: es que se empieza así y se termina con la libertad de prensa, con una prensa libre. ¿Qué es una prensa libre? ¿Ha existido alguna vez una prensa realmente libre? ¿Quién fundó la prensa? ¿La gente? ¿El “pueblo”? No, la fundó el poder, el comerciante de la Baja Edad Media para tener información y por tanto saber dónde tenía que comerciar, a eso se le llama protoperiodismo, ni había imprenta entonces, la inmensa mayoría de la gente era súbdita, analfabeta, paria, ¿para qué quería prensa? Hasta el siglo XIX no llegó la prensa de masas y llegó por las informaciones de sucesos y por alguna prensa doctrinaria de partido.

Pero vengamos al presente. Hagamos un primer ejercicio de sentido común. ¿Dónde está la noticia? Donde haya más poder porque la prensa tiene como obligación principal ser contrapoder y dar voz a los que no la tienen. Ahora pensemos no en la prensa local como este rinconcito en el que me dejan escribir a mí sino en la prensa que citan los medios que es la de Madrid y Barcelona o la de Estados Unidos. ¿Dónde está la libertad de esa prensa “prestigiosa”? ¿Eso es un contrapoder? Pero si sus dueños son el Poder, magnates ajenos al periodismo, fondos de inversión, si el grupo Prisa lleva en quiebra y con ventilación asistida bancaria desde hace años, si acaba de venderle Santillana España a los nórdicos del grupo Sanoma y antes vendió Cuatro TV y todas sus editoriales a ver si hacia caja y aligeraba las deudas, si pactó con Berlusconi al que llamaba fascista antes de buscar su dinero, pero si todos los medios están hasta el cuello y hasta “recién nacidos” diarios nativos digitales de derechas y de izquierdas nos piden a diario dinero para poder sobrevivir.

¿Qué es una prensa libre? ¿La que me informa sólo en un sentido todos los días porque le importa más ganar y conservar clientes que ejercer el periodismo?, ¿la que me está informando y busca sus fuentes de información en personas de la cuerda del medio informante?, ¿la que adoctrina continuamente a sus receptores en una línea que no le chirríe al cliente y luego dice con toda la cara, “a ver qué opinan los receptores” y estos opinan conforme a sus predispuestas psiques y al adoctrinamiento recibido?

Vamos a utilizar el sentido común de nuevo -segundo ejercicio- para pensar sobre esto de la prensa libre. A ver, en el mundo, ¿dónde trabajan más cientos o miles de millones de personas, en el sector público o en el privado? O, lo que viene a ser similar, ¿para administraciones públicas o para multinacionales? Supongo que la respuesta es: para el sector privado. En España hay algo más de 2,5 millones de funcionarios y la población activa es de casi 23 millones de personas, muchas de ellas empleadas en el mundo de las grandes empresas privadas. Y ese sector privado es Poder, ¿verdad?, como también lo es el público. Entonces, ¿por qué la inmensa mayoría de las investigaciones periodísticas y las denuncias se refieren a lo público pero más a un partido que a otro según el medio que denuncie? Porque es que ahí juegan con nuestro dinero, es la respuesta “oficial”. Ah, ¿y los otros no?, ¿De dónde extraen su dinero? ¿No nos venden productos de todo tipo? ¿No están jugando a veces con nuestra salud y la del planeta? ¿No reciben préstamos de los bancos donde depositamos nuestros ahorros? ¿No hay abusos diarios con sus trabajadores de aquí y de allá, que no se pueden defender como quisieran? ¿No será porque ese poder privado es también el dueño de los medios y el que además invierte en publicidad y “juega” con los políticos a las puertas giratorias?

Podría seguir porque todo esto ya está demostrado científicamente, pero lo dejo ahí, lo que no quiero es que me tomen por tonto y sólo se levante la voz cuando un gobierno pretende algo y no cuando desde el siglo XIX se empezó a liquidar la prensa auténticamente libre, algo que sigue su marcha, si es que alguna vez existió realmente esa prensa.