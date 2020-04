¡Pero si casi todo es falso!

Hemos levantado nuestras vidas sobre imaginarios y no hacemos más que hablar sobre las noticias falsas y sobre si nos vigilan y nos censuran. Los empiristas del siglo XVIII, como Locke o Hume, afirmaron que el ser humano pasa por una serie de estadios evolutivos. Para resumir, el primero es la fase mítica, el segundo la correspondiente a la abstracción filosófica y el tercero es la empírica propiamente dicha. Pues bien, lo que vemos en la actualidad es la convivencia de las tres fases.

La fase mítica corresponde a las creencias, lo más conocido en este aspecto es la famosa idea de Feuerbach cuando afirmó que no es Dios quien ha creado al hombre sino el hombre a Dios. Pero antes o al mismo tiempo que a Dios los humanos habían creado a los dioses, ¿Cómo explicarse en los primeros tiempos de consciencia humana algo que brilla en el cielo por el día y que luego se esconde y da paso a la oscuridad, sustituida a veces por otro “ser” igualmente brillante, pero de menos intensidad? ¿Y la lluvia? ¿Y el fuego? ¿Y el aire? Dice un postulado básico de la antropología que el humano, cuando se tropieza con una crisis, crea un mito para explicársela. Y debido a la crisis de existencia en general, hemos creado miles de mitos a gran y a pequeña escala. Todos son mentira.

En la fase filosófica el humano decide pensar por sí mismo, al margen de mitos. Y nace la filosofía con esos genios llamados presocráticos para entendernos porque algunos vivieron a la par que Sócrates. Pero antes, Leucipo y Demócrito colocaron las bases de la física de partículas. Es verdad –dijeron- que todo está compuesto de agua, aire, tierra y fuego pero eso es superficial porque esos cuatro elementos, a su vez, están formados por pequeñas partículas que ya no se pueden dividir más: los átomos. Esto lo dedujeron los tíos sin ningún telescopio ni microscopio ni acelerador de partículas, solo pensando, ¿ven lo peligroso que es pensar? No lo hagan, mejor invéntense noticias falsas y peléense entre ustedes, los rojos contra los azules, forma parte de la agresividad humana. Y sigan inventando mitos mientras que los físicos de hoy, como ya han dividido y subdividido el átomo, continúan buscando la partícula que ya no se pueda dividir más, el primer ladrillo del universo, la partícula de Dios. Dicen que lo han logrado, pero no están seguros del todo. Lo que están haciendo es darle la razón a Nietzsche: están matando a Dios a la vez que nacen otros mitos y dioses creados por el mismo humano que no puede vivir sin ellos. No es nada original, lo profetizó el mismo Nietzsche que, como él dijo, no era un hombre, era dinamita. Las noticias falsas son como mitos que les otorgan sentido a la vida de mucha gente y les dan sustento económico y sensación de poder.

La tercera fase, la empírica, tiene que ver con la física que acabo de mencionar: todo lo que no puedo demostrar empíricamente, por el momento, no existe, es filosofía abstrusa o creencia. Mientras no hallemos una vacuna o una medicación eficaz contra el Sars Cov-2 no terminará la pandemia y para eso nos entregamos a la fase empírica. Podemos rezar, filosofar o hacer el pino, pero ni los creyentes se fían de sus propias creencias, las iglesias están solas y la Plaza de San Pedro también y cuando el papa reza lo acompañan unos pocos fieles a la distancia que marca lo empírico. Sólo la ignorancia y las costumbres que son más poderosas que la ignorancia, vencen a la fase empírica.

Para paliar lo de que el hombre es un lobo para el hombre -que se vio sobre todo tras la invención de la agricultura y la aparición de las civilizaciones- inventamos con el paso de los siglos el comunismo que ha fracasado en todas partes o está en vías de fracaso. Y hubo que inventarlo porque el capitalismo acabó por aplastar al ser humano de una manera bárbara y cruel. El comunismo le metió miedo al capitalismo, pero todo ha resultado falso, todos estos regímenes han utilizado noticias falsas y se han aprovechado de la fase mitológica, nada tiene que ver lo que dijeron Jesucristo, Adam Smith o Marx con la aplicación posterior de sus principios. Y es que siempre hemos partido de bases falsas, Aristóteles estaba en un error, el humano no es social sino individual, si fuera social no tendríamos un mundo así como el que vemos, cargamos con la filosofía aristotélico-tomista todavía en el siglo XXI en lugar de pasar a otra fase y aceptar otra realidad sobre la que reconstruirnos. Sin embargo, el humano es lo que es, no lo que él, con ese accidente cerebral que llamamos autoconsciencia, le gustaría ser. Por ahora.

¿Esto es muy “elevado” para un texto periodístico? No se preocupen, mañana les hablo de mi amor platónico, Cayetana Álvarez de Toledo, uno de mis mitos necesarios para sobrevivir.