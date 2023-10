Con lo de los perros se nos está yendo la pinza, sí. Avanzamos en una legislación que trata a los animales como a personas y abre la senda a que cojamos incluso una baja laboral porque la mascota se nos ponga enferma. El disparate es tal que uno no puede acordarse más que del rey desnudo. Da igual que haya precedentes en Italia, en Francia o en la Conchinchina, porque si el rey va desnudo, va desnudo lo diga Agamenón o su porquero. Los animales no necesitan leyes personales, sino animalistas. Quiero decir que, antes de caer en la inmensa tontería de utilizarlos para beneficios personales, debería abundarse en respetar sus derechos animales, como seres vivos que son. Con eso sería suficiente para empezar, en un país donde hay perros que viven, duermen, comen, visten, calzan y viajan mejor que muchísimos niños -cuyos padres se las ven y se las desean para faltar al trabajo si no pueden ir al cole por cualquier circunstancia-, mientras crece el número de abandonados por el capricho de sus dueños o con la excusa de sus dueños de que ahora, con la nueva ley, no les da el presupuesto. Y cuando digo perros digo también equinos. Y un largo y doloroso etcétera.

El siguiente paso es ver a más dueños todavía de baja mientras pasean a sus canes cagándose por doquier, más todavía, lo cual es una inmensa metáfora de hacia dónde vamos en una sociedad cuyos dirigentes presumen de modernos pero a los que se les olvida el detalle de que las 'petsonas' -como les gusta llamar a los perros- salen de su casa cagadas.

Llevamos demasiado tiempo empezando, en demasiados asuntos, la casa por el tejado. La ley de protección animal iba a ser muy ambiciosa, pero finalmente, para contentar a determinados sectores más poderosos que la propia ley, se saca del texto a los perros de caza –película de terror aparte-, a los toros –y no me refiero solo a los de lidia-, las aves de cetrería y los animales de usar y tirar de los laboratorios, o sea, todos los casos en que el sector y su producción están por encima de cualquier ética que amague con levantar el dedito. Con todos esos animales vamos a hacer entre todos la vista gorda, y vamos a considerar que ni siquiera son animales, sino cositas para nuestro propio divertimento o beneficio. En lo que hay que concentrarse, según la ley tan preocupada por los seguros y por los cursos de formación para los dueños de gatos, es en todos esos animales que forman parte de la familia, dicen, en un país donde, literalmente, ya hay más perros que niños. Hubiera sido más práctico y honesto que la ley se concentrara en los miles de casos de maltrato flagrante, y en salvaguardar los derechos como seres vivos que deberían tener los animales, pero es más efectista denunciar el escándalo de que aquí se juega.