Perros , Amor y Fidelidad

Boncuk ,es una perrita, ha vuelto a mostrar la fidelidad que estos animales pueden llegar a tener por sus dueños tras esperar a las puertas del hospital donde ingresó durante unos diez días.

Su propietario tuvo que ser hospitalizado de urgencia, pero ella le siguió hasta el centro sanitario en el que fue atendido. Y frente a él se plantó a esperar su salida.

El animal llegaba todos los días y se quedaba hasta la noche, cuando la familia del paciente se la llevaba de vuelta a casa. Pero Boncuk volvía a aparecer cada día por la mañana. Respetaba el interior del edificio, pero tampoco se marchaba. Y así durante día tras día.

La perra no cesaba en su espera, porque, además, su dueño ,le gesticulaba por la ventana.

Finalmente, con el alta de su dueño transcurridos los días, la perra se reencontró con él, en el final feliz de esta historia. Que no es única.

Los perros ensucian, el problema de las cacas de perros es un auténtico problema medioambiental higiénico y urbano. Algunos perros atacan a las personas y son peligrosos. Los perros molestan son ruidosos y muerden. Algunos huelen mal y transmiten enfermedades muy serias.Lamen. La limpieza de sus heces cuesta mucho dinero y disgustos al ayuntamiento de Sevilla. ¿Por qué aguantar los perros de los demás?¡Vivan los perros de porcelana¡

Cuenta Mark Victor Hansen y Jack Canfield en su libro “Sopa de pollo para el alma”, que un hombre escribió una carta a un pequeño hotel en una ciudad del Medio Oeste norteamericano que tenía previsto visitar durante sus vacaciones:

"Me gustaría mucho llevar conmigo a mi perro. Está bien educado y sabe comportarse. ¿Me permitirían ustedes tenerlo conmigo en la habitación durante la noche?"

La respuesta del propietario del hotel fue inmediata y decía:

"Hace muchos años que trabajo en este hotel. Durante este tiempo, nunca ha venido un perro que robara las toallas, la ropa de cama o la cubertería de plata... y tampoco los cuadros de las paredes.

Jamás he tenido que llamar la atención a un perro a altas horas de la noche por estar borracho y formar escándalo, y tampoco ha venido ninguno que se fuera sin pagar la cuenta del hotel.

Esté tranquilo; su perro será bienvenido en el hotel. Y si él se hace responsable de usted, también a usted lo recibiremos con mucho gusto."

Manuel Benítez Carrasco (Granada, 1922 – 1999) dedica una poesía a un PERRO COJO que entre otras cosas dice:

”Vamos, pues, perrito mío,

vamos, anda que te anda,

con nuestra cojera a cuestas,

con nuestra tristeza en andas,

yo por mis calles oscuras,

tú por tus calles calladas,

tú la pedrada en el cuerpo,

yo la pedrada en el alma

y cuando mueras, amigo,

yo te enterraré en mi casa

bajo un letrero: «aquí yace

un amigo de mi infancia».

Y en el cielo de los perros,

pan tierno y carne mechada,

te regalará San Roque

una muleta de plata.

Compañeros, si los hay,

amigos donde los haya,

mi perro y yo por la vida:

pan pobre, rica compaña.”

Los perros no entienden ni de rencores ni de venganzas.

En charlas con Troylo de Antonio Gala. Troylo, su perro, se convierte en las lentes a través de las cuales el escritor ve el mundo que le rodea y lo analiza: el amor, la política, la amistad, el desamor y la tristeza, los hechos cotidianos y las verdades humanas se van sucediendo en los artículos como si de los cristales de un calidoscopio se tratara.

Los perros son elemento básico de nuestro refranero, de la literatura, el cine(Rintintin), la seguridad ciudadana o el rescate.

La iconografía cristiana hizo del perro el compañero de Tobías y de algunos santos como San Roque.(véase en la Capilla de Monte-Sión) Los perros se incluyen en las pinturas normalmente como muestra de felicidad. Se podría escribir un tratado de la influencia de los perros en la pintura y en la pintura urbana costumbrista. Pisanello ,Carpaccio,Tiziano,los Bassano ,Tintoretto,Veronés ,Rubens Jan Van Eyck (El matrimonio Arnolfini donde el perro que acompaña da una nota de gracia ,fidelidad y amor terrenal) Ebernahard Keil(Niños con Uvas) y también pintores sevillanos como Velázquez en su obra cumbre Las Meninas , en La Túnica de José o el príncipe Baltasar Carlos. Murillo en La Sagrada Familia del pajarito, Niños comiendo pastel, Invitación al juego de la argolla, Vieja espulgando un niño , Niño con perro, El regreso del hijo pródigo ,El nacimiento de la Virgen etc... .Otros pintores sevillanos que también incluyen perros normalmente en Sevilla-ciudad son Becquer, Cabral, Gutiérrez de la Vega, Roldan, Rodríguez de Guzmán Domínguez Becquer Cortes, Romero, Barrón, Gonzalo Bilbao(Las cigarreras cruzando el puente de Triana)Pedro de Vega, Rodríguez Jaldón etc .Goya en la Duquesa de Alba de blanco, Alegoría de la Villa de Madrid o El Billete ; Manet en El Balcon, El artista, Un King Charles spaniel, La pesca, Golfillo con perro, El niño y el perro, o en su propio retrato.

En la pinacoteca de Sevilla pueden verse Interior de Cocina de Jan Joseph Horemans el Viejo, Retrato de niña con perro de José Gutiérrez de la Vega o Mujer con perro blanco de Andrés Parladé. Así mismo La madrecita de Gonzalo Bilbao.

Marifé de Triana le dedicó una copla a la muerte de su perro, la Duquesa de Alba ofertó una recompensa a quien encontrara a la perra Bimba; tengo una amiga que se le saltan las lágrimas cada vez que se acuerda de su perro muerto hace un mes; ”Hasta Don Carlos Peris le dedicó un artículo al suyo. Pero quizás la historia que a mí más me gusta, la más bonita, es la de Canelo de Cádiz.

Su dueño un día hace hoy ya años entró en el Hospital Puerta del Mar y ordenó al can esperarle fuera. El dueño murió en el centro hospitalario y desde entonces Canelo erraba por los alrededores del Hospital esperando la salida de su amo. Doce años pacientemente aguardando, aunque amaba la libertad y el campo....(los matrimonios y las amistades muchas veces duran menos....)

Canelo es el máximo exponente de fidelidad, la sencillez y el amor hacia su amo-amigo, valores estos que muchos humanos desconocen. Más que fidelidad devoción.

Siempre volvía al Puerta del Mar para esperar la salida del amo. Incluso la perrera se lo llevó una vez, pero tras diversas gestiones de los vecinos se consiguió sacarlo y que una asociación apareciese como su dueño, evitando así su muerte segura.

Desde Estados Unidos se envió una caseta al Ayuntamiento de Cádiz para que la colocase cerca del aparcamiento del hospital.

Los ecologistas afirman que se han recogido firmas para darle un monumento a la figura del perro, lo que los vecinos apoyan como forma de perpetuar amor y fidelidad.-

A los animales se les coge cariño.

Un coche mató a Canelo de Cádiz. A Canelo le echaban de comer la gente en los porches de Residencia del Seguro. No sé de qué raza era, pero, seguro, más noble que todos los perros con pedigrí y los que pintó Velázquez. Tenía cara de buena persona, yo lo vi. Por fidelidad a su amo, habías pasado de ser animal de compañía bien comido bebido y alimentado en un piso, perro de correa vacuna antibióticos y veterinario caro, a chucho callejero. Fuiste muchos días a la Residencia, con tu dueño, que necesitaba de diálisis. Un día ya tu dueño no salió. Lo dejaron internado. Y tú continuaste allí, esperando que acabara la diálisis eterna. Mientras tu dueño teóricamente permaneció hospitalizado, no te moviste de la puerta del hospital. Doce años. Tu dueño falleció en el hospital. Y tú, esperándolo, redactaste la más bella copla de amor, fidelidad y apoyo entre los hombres y los perros. Años te llevaste esperando a tu dueño a las puertas de Residencia. Tu no leías las esquelas . Perro noble, aristócrata de corazón, perro de paz. Can con sentimientos. El dolor une.

Canelo tiene su monumento y calle en Cádiz.