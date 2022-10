Perros, perros y más perros (1)

Que me perdonen quienes realmente les den a los perros lo que de los perros es, no va por ellos esta columna. Perros, perros y más perros es lo que veo y lo que oigo día a día. Apenas disfruto con la vista de una mujer embarazada, sé lo que es eso, el embarazo, y sólo por ello admiro aún más a las mujeres. Gracias por prolongarnos en el tiempo, desde la antigüedad está la comunidad humana alabando el hecho hasta divinizarlo. Si después se ha despreciado o minusvalorado, primero por parte del hombre y ahora de la mujer, es debido a que somos unos miserables egoístas autodestructivos y unos ignorantes. Claro, no se pueden tener hijos por la carestía de la vida. Sí, pero también la vida está tan cara como el valor de afrontarla en toda su complejidad.

No escucho apenas el ruido de niños jugando en la calle ni en sitio alguno, no advierto jaleo infantil por parte alguna, los pocos niños que hay se apilan en pequeñas superficies. Sólo perros, perros y perros y muchos de sus todavía jóvenes dueños hablan de amor por los animales. No, es amor a uno mismo utilizando a los perros -fuera de su hábitat real- como sustitutos de ese temor que se llama enfrentarse a la vida. No digo que sea siempre, digo que los perros son objetos de ocio y escape del miedo a estar solo y comprobar el delicioso sabor agridulce que la soledad nos regala. El perro a su ambiente y el humano al que le corresponde, el perro no es un humano por más leyes que surjan para protegerlo, para tener derechos hay que tener autoconsciencia y obligaciones y a miles y miles de perros, hoy, los están humanizando, igual que atontan a los niños, idiotizan a los perros, no pueden hacer esto o lo otro, pobrecitos, no pueden comer esto o aquello, les hace daño, y esa comida se sustituye por otra -una porquería industrial- derivada del gran negocio que ha surgido en torno a los animales de compañía porque no se aguanta la otra compañía, la del “hombre que siempre va conmigo” (Antonio Machado) o la del “caminante y su sombra” (Nietzsche).

El perro y el humano es un pacto milenario de colaboración entre dos especies, algo común en la Naturaleza. Colaboración no es comerse la personalidad innata de un animal, como se denuncia en la extraordinaria película de Anthony Hopkins llamada Instinto, donde unos gorilas encerrados en jaulas aparecen con los ojos tristes, han tirado la toalla y ni abriéndoles la puerta de su cárcel desean huir.

Hay perros que ladran por ladrar, por hacerse los bravucones, porque aún conservan su instinto. Salvo que sean perros agresivos o asesinos genéticamente, he visto perros grandes que ladran aparentemente con bravura mientras mueven el rabo pidiendo una caricia y cuando se la das se quedan más tranquilos, aunque seas un extraño. Qué manera de maltratar a un animal si lo robas de su medio ambiente para que te acompañe en el recodo de un piso o apartamento, una compañía que es una situación ajena al animal, sobre todo si es de una raza media o grande y con ciertas características. Si no hay espacio y condiciones para que el perro sea perro no hay perro, hay esclavo, y eso es lo que hacemos: sustituir a los viejos esclavos de lujo por un perro al que desactivamos como se desactiva un virus para probar una vacuna. Todo por amor propio, por egoísmo que destruye al otro para salvarte tú.

Luego lo lloras si muere, el animal ha renunciado a él para entregarse a ti, él sí sabe de amor real, nosotros no, nosotros sólo atendemos el nuestro. Hacemos bien en llorar porque en verdad se lo merece, le hemos robado vida para dárnosla a nosotros. Mucha gente me mandará rayos y centellas por expresarme libremente, hay quien no puede aguantar esto, es lógico, pretendo librarle de aquello que necesita para su supervivencia. Yo quiero oír la algarabía de los niños divirtiéndose por todas partes y anhelo ver a mujeres que han deseado libremente darnos más vida humana, a ver si humano a humano vamos mejorándonos todos. No quiero observar tantos perros, estoy muy harto de tantos perros que me ponen de un humor de perros. Hoy esta columna se ha llenado de impulsividad y generalizaciones. Si la he publicado es porque creo que no le falta buena parte de razón. Mañana llegará otra más calmada.