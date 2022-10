Perros, perros y más perros (y 2)

He visto a una persona bastante mayor paseando a su pequeño perro. Tal vez sea su única compañía. Y cerca de donde yo vivo, una señora también ya de una edad vive sola con una perrita deliciosa, una chuchita encantadora, blanca y con parte de su cabeza de color trigo. Parece que entiende cuando se le habla y, de verdad, entiende, a su manera y, como decían en mis tiempos mozos mi madre y sus amigas: “Chiquilla, a este perro sólo le falta hablar”. Los lenguajes son numerosos, el de los perros es no verbal y lleva a nuestro lado muchísimos años. Hace poco, los medios dieron a conocer esta noticia: “un estudio publicado en la revista Current Biology asegura que la relación entre humanos y perros comenzó hace unos 27.000 o 40.000 años, y no hace 16.000 años, como se pensaba hasta ahora”. No es muy riguroso el estudio porque de 27.000 a 40.000 va un enorme tramo. Para el caso es lo mismo: miles de años los dos juntitos, ellos y nosotros.

Quiero decir que el perro es indispensable para el humano y viceversa -¿quién domesticó a quién?-, pero siempre que se respete su naturaleza. He visto pastores alemanes en pisos o perros de caza o de raza Golden y otras de tamaño medio y grande; no es ése el lugar para estos animales. Ni siquiera para los galgos que tan de moda se han puesto, lo que sucede es que el humano jubila a ciertos perros de sus labores connaturales y entonces son recogidos por otras personas que evitan que los sacrifiquen, siguiendo costumbres ancestrales de supervivencia humana.

Este verano he conocido en Cantabria a varios perros “jubilados” por su amo porque ya estaban perdiendo o habían perdido sus facultades en la cuida del ganado bobino u ovino, sobre todo. En este caso, el dueño los dejaba en casa ya como perros totalmente domésticos y otras personas de la familia se hacían cargo de ellos. Era un premio a los servicios prestados que cuando el humano era nómada no se podía permitir y cuando era sedentario pero el alimento escaseaba y estaba antes la familia, tampoco. Juntos, pero no revueltos.

Yo he tenido perros, varios perros, pero siempre en el campo y sueltos, algo que ya no es posible. Sólo até a uno que era un pastor alemán sin pedigrí, pero con buena planta. Le puse de nombre Frey, el dios de la fecundidad y la lluvia en la mitología nórdica. Claro que lo soltaba con frecuencia y un día desapareció en Villanueva del Ariscal, a 12 kilómetros de Sevilla, en el Aljarafe. Al cabo de unos años, estaba en mi barrio de San Vicente, acompañando a mi padrino Ramón y a mi prima Aurelia en su diario café vespertino que tomaban en un bar del barrio, esquina calle Redes con calle Baños. Entonces entró un perro ya más crecido que el Frey extraviado. Iba solo. Tenía una de sus orejas gachas por el golpe que un examigo malnacido le dio con una cadena, siendo aún joven el animal. Le dije a mis familiares: “Este perro se parece a Frey”. Y el perro entonces, al oír el nombre, nos miró y empezó a hacernos fiestas. Nos lo llevamos, lo devolvimos al campo de Villanueva. Cuando lo bajamos del coche empezó a dar vueltas por allí, como reconociendo su antiguo territorio. Y allí se quedó unos años hasta que me lo mataron esos venenos que antes echaban por ahí los mataperros de turno.

Murió en compañía de otro de mis perros, un chucho mezcla de pastor alemán y perro de agua que compré en la Alfalfa cuando eso se podía hacer. Se llamaba Patrás. Ambos eran amigos inseparables y juntos comieron el veneno, llegaron hasta la casa de campo donde estábamos, entraron muy despacio, como exhaustos, se echaron en el suelo de una de las habitaciones y murieron juntos, como habían vivido. Libres, una libertad que ya es imposible y me parece bien, es humano, pero no canino. Ni castré ni esterilicé a un animal y además comían, todos, gatos incluidos, las sobras sanas de nuestra comida, de la comida de mi familia, más lo que nos quisiera regalar el carnicero, que eso también se hacía antes, no sé ahora. Ah, no tengo la menor idea de cómo Frey desapareció en el Aljarafe y llegó al barrio de San Vicente, en el casco antiguo de Sevilla, bastante tiempo después, ya adulto y sucio.

Cuando yo era niño, en la segunda mitad de los años 50 y principios de los 60, una perra de estilo mixtoloba, pelirroja, tenía mi misma edad y vivía con mi familia en el mentado barrio de San Vicente. Su novio único era Kuroki, mixtolobo, como ella, de una familia vecina que era como familia también, en aquel ambiente de los barrios que he mitificado, al margen de que en ellos había vida y muchos más niños que perros corriendo por sus calles o en las casas, yo fui uno de aquellos niños. Turia era mi defensora máxima, cuando paría, yo era el primer autorizado por ella para agarrarle las crías. Fue envejeciendo hasta que un día se la llevaron los laceros, ¿hay aún laceros? Mi familia decidió no recogerla para que, con su avanzada edad, tuviera un buen morir, yo nunca olvidaré aquella pérdida. Se llamaba Turia, como el río que pasa o pasaba por Valencia -mi familia es valenciana y catalana- vivió libre, por las calles, hasta habitaba en la fábrica de Helados Ballester, de mi padrino, cuando aquello se permitía. La vacunaban de lo imprescindible y adelante.

Sé que los tiempos de ahora son más acordes con la razón humana. A costa del animal. Lo que sucede es que me resultan artificiales, esta soledad humana bueno es rellenarla, pero se trata de una soledad creada por nosotros mismos que hemos de resolver nosotros cambiando de arriba abajo la sociedad. No es asunto de perros -o por lo menos de alguna clase de perros- aunque puedan ayudarnos a sobrellevarla. De todas formas, como otros muchos aspectos de nuestra realidad, habría que estudiar y observar caso por caso para opinar con toda propiedad.