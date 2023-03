Piropos en la calle

No recuerdo haber piropeado jamás a una desconocida en la calle. Solo lo hice una vez y fue a una vecina, como una broma, y luego me sentí un sucio miserable. Tendría entre 16 y 18 años y ella era diez años mayor. No me dijo nada, solo me miró a la cara y me lo dijo todo con una mirada que me fulminó. Le pedí disculpas casi de rodillas, pero ya nunca me miró igual y no lo llevé bien porque era una vecina a la que admiraba por sus muchas cualidades. Soy un admirador de la mujer, en general, y reconozco que me atrae mucho la belleza física. Queda muy bien eso de decir que la mejor belleza es la interior, pero una obra de arte es una obra de arte. Primero la belleza interior, está claro, y si luego es guapa, miel sobre hojuelas. Sí suelo piropear a las mujeres que me rodean, amigas a las que quiero, pero de una manera elegante. A veces lo hago por soleá: “Te estoy mirando y no sé/ si el amor vive en tus ojos/ o tú en los ojos de él”. Pero piropear a una mujer desconocida en la calle o en un comercio, y encima de manera grosera, salvaje, es un atentado y debería estar tipificado como delito, si no lo está ya. Es una especie de violación o de invasión repugnante. He memorizado a lo largo de mi vida decenas de piropos escuchados en la calle y algunos eran de cárcel. Reproducirlos aquí sería ya medio delito. Es que ni siquiera es aceptable el piropo amable del que quiere ligar para echar un polvo en el coche un sábado por la noche. Sí lo es la conquista y no se conquista a una mujer diciéndole que la va a dejar coja o baldada de un “poyazo”. El piropo en la calle es acoso, claramente, y una manera de violación humillante. No podemos meter en la cárcel a un hombre que le diga guapa a una mujer desconocida, en la calle o en una cafetería, porque sería una barbaridad. Pero sí tratar de poner fin a una práctica tan española, la del piropo callejero de mal gusto e insultante, porque mejoraríamos como país. Claro que hay mujeres a las que les gusta que le digan que su cuerpo es mejor que el de la Guardia Civil. A los hombres también nos gusta que nos elogien físicamente porque es normal y nos hace sentirnos bien, crecer en autoestima y esas cosas. Sobre todo a los que tenemos el oído virgen. No todos los hombres somos unos guaperas, aunque sí dignos de ser amados. Todos los seres vivos del planeta somos dignos eso, pero con respeto, sin acoso, sin forzar nada.