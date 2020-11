Serrat nos cantó a finales de los años sesenta una canción llamada Poco antes de que den las diez . “Te levantarás despacio/ poco antes de que den las diez/ y te alisarás el pelo/ que con mis dedos deshilé, / y te abrocharás la falda,/ y acariciarás mi espalda/ como un «Hasta mañana»,/ y te irás sin un reproche,/ te perderé con la noche/ que llama a mi ventana,/ y bajarás los peldaños/ de dos en dos, de tres en tres./ Ellos te quieren en casa/ poco antes de que den las diez./ Vete./ Se hace tarde./ Vete ya.../ Vete ya./ Y en el umbral de mi puerta/ poco antes de que den las diez,/ borrarás la última huella/ que en tu cara olvidé./ Y volverás la cabeza/ y me dirás con tristeza/ «Adiós» desde la esquina/ y luego te irás corriendo,/ la noche te irá envolviendo/ en su oscura neblina./ Tu madre abrirá la puerta,/ sonreirá y os besaréis./ La niña duerme en casa.../ y en un reloj darán las diez”.

La canción era atrevida entonces: “mire usted, papá, mamá, no hace falta que la niña llegue a casa temprano para que nos amemos y hagamos lo que ustedes no quieren que haga la niña”, nos dijo el cantautor catalán, si bien también nos ofrecía la presencia de un amante responsable: Vete. / Se hace tarde. / Vete ya.../ Vete ya”. Le podía haber largado: “Anda, tía, no le eches cuenta a tus viejos”, algo similar a lo que parece querer hoy una ministra cuando afirma que hay que llegar a casa de mala manera, tarde y bebida. Mujer, tampoco es eso, en el término medio está la virtud. Me he acordado de la canción evidentemente por el toque de queda a las 22 horas. “Ellos te quieren en casa/ poco antes de que den las diez”. Nos quieren en casa a esa hora, antes eran los padres de orden, ahora es la autoridad que busca el orden para que no sigamos siendo como niños que hacemos el amor con el Sars Cov2 y el tío nos deja embarazados y ya no podemos dar cariñitos y menos llevar a término una cópula con los congéneres.

La niña de Serrat se fue soltando el pelo poco a poco, llegó en la democracia Tierno Galván, lo eligieron alcalde de Madrid y Susana Estrada se sacó una teta y se fotografió a su lado. “Hala, a disfrutar”, dijo el viejo profesor. Y vaya si disfrutó la gente en los 80, la nostalgia hace mella en la actualidad en el personal de los años 80 pero es que, además, ¿se han dado cuenta ustedes de que los jóvenes sienten nostalgia cada vez más pronto? ¿Quién o qué les habrá quitado la ilusión? Hay alumnos míos que me dicen que les hubiera gustado vivir en mis tiempos de transición política. ¿Acaso los tenemos demasiado tiempo en el Parnaso con esa adolescencia interminable y cuando se topan con la vida enseguida echan la vista atrás? ¿En la transición quieres estar, niño o niña, que no existía ni el puesto de churros con chocolate al lado del puente Triana? Anda, espabila, agarra por los cuernos a la vida y mata al virus.

La niña de Serrat pasó de tener que llegar antes de las diez a salir a la calle a las diez, incluso salía de casa de sus padres con un modelito y en cualquier zaguán se lo quitaba para ponerse otro más sexy. A esta generación y a otras les hemos dicho ahora, con el toque de queda, que lleguen a casa poco antes de que den la diez. Y la vida se ha puesto tan compleja que sus padres y sus madres tampoco quieren estar en casa poco antes de que den las diez y, si están, cada cual va a sus asuntos como hubiera hecho la joven de la canción de Serrat de haber tenido un smartphone en su tiempo: cenar de prisa y reclusión en su cuarto para chatear con el hombre que le deshilachó el pelo.

Aquel orden impuesto de los 60 ha sido sustituido por este otro impuesto en 2020. Pero entre medio han sucedido tantas cosas que nos sentimos como leones enjaulados, ¿ya no servimos para estar reunidos con nosotros mismos poco antes de que den las diez?