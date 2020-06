Poder especial y contrato para torear de Joselito “el Gallo”.-Su poderío.

PODER ESPECIAL. D. José Gómez Ortega a D. Manuel Pineda y Romero .

TESTIGOS INSTRUMENTALES

D. José Peralta y Pardo.

D. Antonio Ferrer de Couto y Lamas.

Número trescientos setenta y nueve .

En Sevilla a diez y ocho de Julio de mil novecientos diez y nueve . Ante mi el Doctor José María del Rey y Delgado , Notario y vecino de esta ciudad. Comparece :

Don José Gómez Ortega, matador de toros, vecino de esta ciudad, con domicilio en la Alameda de Hércules número setenta y tres, soltero y mayor de edad con cédula personal de primera clase número sesenta mil novecientos setenta y expedida en esta Capital el veintidós de Julio del año próximo pasado .

Afirma tener y a mi juicio tiene capacidad legal para este otorgamiento y dice y otorga: Que da y confiere poder cumplido,

amplio, especial y tan bastante cuanto por derecho se requiera y sea necesario a Don Manuel Pineda y Romero, empleado, vecino de esta ciudad de estado casado y mayor de edad, para que en su nombre y representación ejecute los particulares siguientes:

1º- Para que ajuste al otorgante como matador de toros, para lidiar con su cuadrilla las corridas que estime convenientes y en las plazas que crea oportuno, tanto de España como del Extranjero con las Empresas el precio y condiciones que entienda necesarios recibiendo el importe de los ajustes y consignando los contratos en los documentos públicos y privados que se le exijan o

sean precisos. ( . .. )

3º-( ... ),4º-( ... ) Para todo lo expresado y sus incidencias confiere a dicho mandatario el más amplio poder sin ninguna limitación. Son testigos Don Antonio Ferrer de Cauto y Lamas y Don José Peralta y Pardo, mayores de edad y de esta vecindad a los cuales y al otorgante leí esta escritura después de advertirles que podían leerla.

Firman todos y yo el Notario doy fe de conocer al otorgante, de que es de la profesión y vecindad expresadas, del contenido del presente documento y de que va extendido en los pliegos de clase octava serie E número (ilegible) y correlativo. Están las firmas.

CONTRATO PARA TOREAR . D. José Gómez Ortega y Gabriel Álvarez y Gutiérrez de la Concha como apoderado de D. Ubaldo Botto.

TESTIGOS. D. Manuel y D. Francisco Martín Vázquez de conocimiento y este último y D. Antonio Ferrer de Cauto y Lamas instrumentales .

Número trescientos ochenta .

En Sevilla a diez y ocho de Julio de mil novecientos diez y nueve .

Ante mí el Doctor José María del Rey y Delgado, Notario y vecino de esta Ciudad. Comparecen :

De una parte: Don Gabriel Álvarez y Gutiérrez de la Concha, mayor de edad, viudo, comerciante , vecino de Lima (Perú), sin cédula personal por residir habitualmente en la Capital de dicha República, del Perú , donde tiene su domicilio, y José Gómez Ortega soltero, matador de toros y vecino de esta Capital, Alameda de Hércules número setenta y tres , con cédula personal de primera clase número sesenta mil novecientos setenta y dos, expedida en esta población el veinte y dos de Julio del año próximo pasado--

Este último Señor comparece por su propio derecho y Don Gabriel Álvarez verifica la comparecencia en nombre y representación de Don Ubaldo Botto, haciendo uso del poder que confirió en Lima a cinco de Marzo de corriente año, ante el Notario Don Francisco Flores Chinarro , de cuyo documento me entrega copia debidamente autorizada y reintegrada pero a la que falta la legalización, por el Ministerio de Estado, de la firma del Señor Cónsul de España en Lima; y habiendo advertido yo el Notario a los Señores comparecientes de dicha falta, que priva al poder, de sus naturales efectos dentro de la Nación española, me requieren ambos para que proceda al otorgamiento de la presente escritura, dada la urgencia del caso por tener que ausentarse. La dicha copia de poder en el citado Ministerio de Estado para obtener la legalización de aquella firma, hecho lo cual, por un mandatario verbal de los repetidos Señores se me exhibirá de nuevo la citada copia, para que, por diligencia y a continuación de la presente escritura, haga constar haber cumplido esa formalidad, a partir de cuyo momento, producirá este documento todos sus efectos, pudiéndose expedir del mismo las copias que procedan. Dicho poder copiado literalmente dice así afirman los comparecientes tener y a mi juicio tienen capacidad legal para este otorgamiento, toda vez que Don Gabriel Álvarez asegura bajo su responsabilidad que el poder de que hace uso no le ha sido revocado, suspenso, ni en modo alguno limitado y dicen. Que el compareciente Don Gabriel Álvarez y Gutiérrez como apoderado de Don Ubaldo Botto, contrata a Don José Gómez Ortega para que en su calidad de matador de toros, tome parte en ocho corridas que se celebrarán en la plaza de toros de Lima; y habiendo convenido que el contrato conste en documento público, Otorgan la presente escritura, con sujeción a las condiciones siguientes.

Primera. Don Ubaldo Botto, en concepto de empresario de la plaza de toros de Lima (Perú) se obliga a organizar en la misma ocho corridas de seis toros cada una de ellas, las que empezarán a verificarse el Domingo catorce de Diciembre del presente año y terminarán el día primero de Febrero del próximo año de mil novecientos veinte, cuyas corridas contrae la obligación de lidiar el espada José Gómez (Gallito) para estoquear con arreglo a las costumbres y prácticas españolas, dos toros en seis de las mencionadas corridas y tres toros en las dos restantes, llevando por su cuenta un picador y dos banderilleros, cuyos honorarios y gastos satisfará el espada, quien tiene la facultad de designar un picador y un banderillero de entre aquellos que la empresa ha de contratar por su exclusiva cuenta, los cuales completarán la cuadrilla, juntamente con un puntillero, que también pondrá la empresa, al servicio del espada.

Segunda. El matador José Gómez (Gallito) percibirá como retribución por su trabajo y el de los individuos cuyos servicios corren de su cuenta, la cantidad o precio de alzado de doscientas ochenta mil pesetas, en la forma siguiente. Ciento cuarenta mil pesetas, en efectivo metálico y a su entera satisfacción, en esta Ciudad, en el plazo que media desde el día de hoy, al treinta de Septiembre próximo venidero, cuya suma se entregará por la empresa en concepto de anticipo por cuenta del importe de este contrato, bien entendido que transcurrida dicha fecha sin haberse cumplimentado por la empresa este requisito, el espada Gallito podrá dar por rescindido el presente contrato si así le conviniere, quedando desde tal momento nulo y sin ningún valor ni efecto.

Las ciento cuarenta mil pesetas restantes serán entregadas por la empresa al espada en la forma siguiente. Treinta y cinco mil pesetas antes de las once de la mañana del día víspera de la primera corrida , otras treinta y cinco mil pesetas antes de las once de la mañana del día víspera de la segunda corrida; otras treinta y cinco mil pesetas también antes de las once de la mañana del día víspera de la tercera corrida y las treinta y cinco mil pesetas restantes antes de las once de la mañana del día víspera de la cuarta corrida, verificándose los pagos por Don Ubaldo Botto o persona que le represente, en el domicilio de José Gómez " Gallito" en moneda española de plata o en su equivalencia con arreglo al cambio de valores, excluyendo siempre el papel moneda creado o por crear y billetes ... en que su circulación sea forzosa y se manden

recibir como metálico.

Tercera. Después de verificarse la cuarta corrida y antes de celebrarse la quinta, de las ocho contratadas, la empresa está en la obligación de ceder gratuitamente la plaza al espada José Gómez ( Gallito ) para que celebre una corrida en su beneficio. Para esta corrida tiene la obligación de costear la empresa la dependencia, los toros que hayan de lidiarse, el servicio de caballos y cuantos gastos requiera su organización, siendo únicamente de cuenta del espada el pago de las cuadrillas y quedando facultado para administrar por sí la corrida en su beneficio o para cederla en la forma que estime más conveniente.

Cuarta. El espada José Gómez ( Gallito ) queda obligado, salvo caso de fuerza mayor que se lo impida, a embarcar en el puerto de Cádiz en el primer vapor de la línea de Buenos Aires que haga su salida en el mes de Noviembre del presente año , acompañado del picador y los dos banderilleros que corren por su cuenta, con el fin de llegar con la anticipación debida a Lima para tomar parte en la corrida primera el catorce de Diciembre ; pero si por accidentes ocurridos en la travesía o interrupción de líneas o cualquier otro caso de fuerza mayor no pudiesen llegar oportunamente para torear en aquella fecha, no tendrá derecho la empresa a reclamar del espada indemnización alguna.

Quinta. La primera corrida de las ocho contratadas verificará; como ya queda indicado, el día catorce de Diciembre del presente año y las restantes en los Domingos y días festivos consecutivos hasta llegar al día primero de Febrero del próximo año de mil novecientos veinte, pasado este día, se entenderá cumplido el compromiso que por la presente escritura contrae el espada José Gómez ( Gallito ) aún cuando se diera el caso de no haberse celebrado las ocho contratadas, sea cualquiera la causa que lo haya motivado, incluso los accidentes en circunstancias de fuerza mayor. En consecuencia llegado el día dos de Febrero de mil novecientos veinte, la empresa abonará a Gallito cualquier cantidad que pudiera estar pendiente de pago, quedando en completa libertad el espada y los individuos de su cuadrilla, sin que la empresa pueda reclamar al espada indemnización alguna. Sexta. Si desgraciadamente una vez el indicado espada José Gómez ( Gallito ) y los individuos de su cuadrilla que le acompañan, sufrieren alguna enfermedad, también si esto les ocurriera durante su estancia en Lima, como así mismo si durante alguna corrida recibieran heridas o lesiones que les impidiera tomar parte en corridas sucesivas , no tendrá derecho la empresa a reclamar la sustitución por cuenta del espada, quien no sólo percibirá el importe total de su ajuste, sino que tendrá la facultad de designar quien haya de prestarles su asistencia, indicando el médico o cirujano y farmacéutico que tuviera que asistirles hasta su completa curación, cuyos servicios serán de cuenta de la empresa .

Pudiera ocurrir que la enfermedad, lesión, herida o causa que impidiera al espada José Gómez ( Gallito) la imposibilidad de torear se prolongase largo espacio de tiempo, y en tal caso se tendrá en cuenta que transcurrido el día primero de Febrero, José Gómez (Gallito) dará por terminada su obligación, quedando en completa libertad , a menos que su conveniencia y atendiendo la solicitud que pudiera hacerle la empresa, una vez restablecido, se prestase el matador a ampliar su contrato en las condiciones que acordasen ambas partes.

Séptima. La falta de pago de cualquiera de las cantidades que con arreglo a la cláusula segunda de esta escritura, debe abonarle Ubaldo Botto al espada José Gómez ( Gallito ) o el incumplimiento de cualquiera de las condiciones que se establecen en el presente contrato, autoriza al matador para dar por rescindido el presente contrato, entendiéndose que queda en completa libertad sin que la empresa pueda obligarlo a torear en modo alguno. Además de la facultad de dar por rescindido este contrato, podrá también el espada José Gómez ( Gallito) reclamar a la empresa los daños y perjuicios que se le ocasionen por falta de cumplimiento del contrato.

Octava. La empresa de la plaza de toros de Lima no podrá obligar al espada José Gómez ( Gallito) a que trabaje con otros matadores que no sean de alternativa conferida en cualquier plaza del Reino Español, ni podrá alterar entre los espadas el turno que le corresponde con arreglo a su antigüedad.

Novena. Las corridas serán de seis toros limpios de todo defecto puros en la lidia y pertenecientes a la ganadería de Asín; pero si este ganadero no contase con el número suficiente de reses para las ocho corridas contratadas y la de beneficio, podrán lidiarse de la ganadería de Don Celso Vázquez o de otras de aquellas del país que indicará el espada Jase Gómez ( Gallito ) de entre las que gocen de mayor reputación y que sean a su juicio más aceptables por sus condiciones de bravura al mejor resultado y brillantez de la corrida. En el caso de que se lidiare en cualquier corrida alguno o algunos toros menos de los seis que han de componerla, no podrá la empresa por ese hecho rebajar cantidad alguna del precio convenido con José Gómez ( Gallito ) sino que deberá abonarle por completo el importe de sus honorarios sin deducción o descuento de ninguna clase. Esto mismo ocurriría si una vez empezadas las corridas se suspendieran por cualquier causa.

Undécima . Si durante el periodo de tiempo que abarca la obligación del espada José Gómez ( Gallito ) para torear las ocho corridas contratadas, se organizasen otras corridas, tendrá derecho a tomar parte en ellas el matador Gallito, en las mismas condiciones y precio que quedan indicadas en el presente contrato.

Duodécima. La empresa queda obligada a ceder al espada José Gómez ( Gallito) completamente gratuita la plaza de toros, en día laboral laborable o festivo que no sea Domingo, para que pueda verificarse un festival de pago para el público a beneficio de los individuos de su cuadrilla y de su apoderado, cuya fecha designarán de común acuerdo y el espada Gallito, dentro del plazo de tiempo que comprende este contrato.

También está obligada la empresa a abonar a Don Manuel de Pineda, apoderado del matador José Gómez ( Gallito ) la suma de trescientas cincuenta por corrida, incluso la de beneficio del matador, que representa en total tres mil ciento cincuenta pesetas, cuya cantidad el empresario Ubaldo Botto al mismo tiempo que ha de satisfacer el importe del anticipo al espada.

Decimotercera . La empresa no podrá traspasar o ceder el negocio de la plaza de toros de Lima a otra persona, sociedad o corporación sin que Don Ubaldo Botto cuente previamente con la conformidad por escrito del matador José Gallito quedando el Señor Botto mientras tanto así no ocurra, obligado en un todo al cumplimiento de este contrato.

Decimocuarta. La empresa está obligada a mantener el piso de la plaza bien nivelado, firme y sin hoyo; cuidará de que la barrera y burladero se encuentren en perfectas condiciones de seguridad y tendrá la enfermería provista de los útiles y medicinas necesarios, con arreglo a los adelantos modernos, para la asistencia más eficaz de los heridos la cual prestarán cuando menos dos médicos cirujanos de reconocida práctica y reputación, que en caso de considerarlo necesario tendrá la facultad de designarlo el espada José Gómez (Gallito) y cuyos honorarios satisfará la empresa.

También es de cuenta de la misma la adquisición de caballos con las cualidades necesarias para el primer tercio de la lidia, los cuales han de reunir las condiciones de alzada, doma y demás necesarias para el objeto a que se destina .

Dichos caballos se probarán por los picadores con la debida anticipación, en el lugar que se le señale al efecto, aprobándolos o desaprobándolos según uso y costumbre de todas las plazas. Las monturas han de reunir los requisitos que exige el trabajo que con las mismas ha de prestarse y cualquier duda, dificultad o diferencia que con motivo de lo consignado en esta cláusula surja entre la empresa y los picadores, se ventilará y decidirá por el espada José Gómez (Gallito) Las puyas que hayan de usarse por los picadores serán cortantes y punzantes, afiladas en piedra vuelta y arregladas al escantillano y tope que esté en uso en la plaza de Lima. A cada uno de los picadores se le facilitarán tres caballos de primera cuando menos y otro de comunidad para cada corrida, los que probarán primeramente los picadores de Gallito.

Decimoquinta . La empresa impedirá bajo su más estrecha responsabilidad que durante la conducción y enchiqueramiento de los toros se moleste a los mismos por los encargados de las faenas, ya tocándoles con las garrochas o ya castigándolos en los pitones, cabezas y morrillos. Si el espada Gallito estimase conveniente, podrá poner en los corrales o toriles una persona de su confianza que cuide del exacto cumplimiento de esta clausula, sin que la empresa pueda oponerse en modo alguno al ejercicio de este derecho.

Décima sexta. El espada Gallito queda facultado para reclamar de la empresa en todas las corridas que sean sorteados los toros que ha han de destinarse a las mismas, a cuyo acto asistirá la representación de la autoridad, a fin de que se destinen con exactitud a cada uno de los espadas los toros que en dicho sorteo les hayan correspondido.

No podrán ser sorteados aquellos toros. que tuvieran defectos que imposibilitasen el lucimiento debido en la lidia o que se encontrasen tuertos, los cuales no tendrá obligación en modo alguno de estoquear en modo alguno el espada Gallito .

Decimoséptima. Serán de cuenta exclusiva de la Empresa el abono de todas las multas que durante la lidia y por cualquier concepto imponga la Autoridad al espada Gallito o a cualquiera de los individuos de su cuadrilla.

Así mismo satisfará la Empresa cualquier impuesto o contribución establecido en la actualidad o que se establezca en lo sucesivo por la cantidad que haya de percibir el espada Gallito a virtud de este contrato, por los actos de incumplimiento del mismo y por los que sobre esta clase de obligaciones estableciesen las leyes en la República del Perú.

Décimo octava . Es convenio expreso de los contratantes el de que la copia autorizada de la presente escritura se registre en el Consulado de la República del Perú en esta Ciudad para que surta todos los efectos legales ante .las Autoridades y Tribunales del mismo Estado .

Bajo cuyas bases y condiciones celebran los otorgantes la presente escritura que cada uno con la personalidad que ostenta se obligan a observar y cumplir en todas sus partes según queda establecido; y si alguno de ellos fuere , ya en el todo o en cualquiera de sus extremos, se obligan asimismo al abono de cuantos gastos, daños y perjuicios que al otorgar se irroguen designando esta Ciudad

para cualquier acto o diligencia judicial a que pueda dar lugar el presente contrato.

Los otorgantes, a quienes hice las advertencias legales pertinentes, así lo dicen y firman para protocolar en el registro corriente de la Notaria de mi cargo; doy fe de conocer a Don José Gómez Ortega y que es de la vecindad y demás circunstancias expresadas y en razón a no conocer yo el Notario a Don Gabriel Álvarez, me presenta por testigos de su conocimiento a Don Francisco y Don Manuel Martín Vázquez, mayores de edad y de esta vecindad, a los que doy fe de conocer, los que me aseguran bajo su responsabilidad ser dicho Señor el mismo que aquí comparece, llamarse como dicho y ser de la vecindad y demás circunstancias expresadas.

Sus testigos instrumentales Don Francisco Martín Vázquez y Don Antonio Ferrer de Cauto y Lamas, de esta vecindad, que afirman no tener excepción legal que les impida serlo ... ( ... ) Están las firmas.-

La fotocopia del Poder y Escritura(escritas a mano) están sacadas de fotocopia que regaló a Eusebio Herrera Torres, D. Andrés Gago Suarez.

BREVES COMENTARIOS A LA ESCRITURA

1.-Se desprende de la escritura, naturalmente, el poderío de Joselito en aquella época.

2.- La Escritura debió estar motivada por una gran prudencia hacia el empresario, ya que los contratos taurinos no suelen hacerse notarialmente.(También por una enorme confianza con su Notario).

3.- Obsérvese la importancia de las costumbres (y usos taurinos) y prácticas en la fiesta de los toros. De este tema concreto trataremos en un artículo

4.- La confianza y credibilidad y aprecio entre el espada y los subalternos .-

5.-Hace recaer sobre la otra parte ,el caso fortuito ,la fuerza mayor.

Tiene derecho a elegir médicos.

Pide toros bravos y puros.

6.-Gastos fiscales, y multas a cargo también del empresario.

