Poéticas de la emoción en el Caixaforum

Estas acciones que se realizan de manera voluntaria o no, se traducen en gestos que cada comunidad sabe entender no ya en tanto o sólo con la razón, sino con lo sensorial, sensitivo, fisiológico y psicológico, emotivo en suma. Esta es la difícil propuesta de esta exposición, cuyas obras proceden en su gran mayoría de la propia y extraordinaria Colección de “la Caixa”, del Museo Nacional de Escultura, la Fundación Joan Miró, el MACBA, Es Baluard-Museo de Arte Contemporáneo de Palma, la Colección Corporativa de Iberdrola, galerías de arte, Archivos, coleccionistas particulares y las colecciones de los artistas participantes, a quienes se les menciona en los agradecimientos y reproduzco aquí porque de un modo u otro, sin su participación no hubiera podido exhibirse, o al menos con la orientación que se le ha dado, como son: el Archivo Colita, fotografía; Galería Art: Concept; Bill Viola, studio; Colección Per Amor a l´Art; Galería Perrotin, Hauser & Wirth; The Estate of Bas Jan Ader; Videoart.ch-office for Videoart; Olivier Antoine; Nekane Aramburu; Genna Barberot; Mª Bolaños; Michael Briggs; Susana Carnicero; Soad Houman; Bobby Jabronski; Cécile Ktorza; Caroline Maestrali; Anna Meliksetian; Dominik Meuter; Teresa Montaner; Carmen Pereira; Antònia M. Perelló; Ana Pérez; César Pérez Díez; Kira Perov; Francesc Polop; Ronja Primkee; José Luis Soler Vila; Patricia Sorroche y Julia Wunderlichigene Zazzaro.

Esta compleja y nada fácil exposición, habla también del patetismo y del ethos (ambos términos del griego, en cuanto a eso intangible, como lo es también lo sublime al que se alude, entendido como en ir más allá de lo que nos dicta nuestra mente). Se encuadra por tanto, en los discursos que tienen al cuerpo como objeto de experimentación, del cuerpo vivo o muerto como metáfora de la sociedad que lo contempla.

Esta sociedad, o cultura como es la nuestra, ha enterrado a Descartes y nuestro lema ya no es: “Pienso, luego existo”, sino “Siento, luego soy” (o soy lo que como, hago, digo, veo, ... todo lo que me representa no exactamente sin la razón, y sí, con el contenido de los instintos, los otros órganos que restan preponderancia al cerebro, o sólo a él. Porque se entiende –o debería hacerse- el cuerpo como un todo holístico. El culto al cuerpo, a su belleza o deformidad, ha sido objeto de antropología y de la publicidad y se ha convertido en objeto artístico per se. Me metería aquí en un jardín ético y estético, no por ello apasionante.

Esta aproximación a las emociones, ha tenido en cuenta el dolor que se infringen a sí mismas algunas autoras aquí expuestas en contraposición al dolor interno ante el ajeno. También la alegría. Las lágrimas y las risas. También el silencio contenido y expresivo.

Cada autor la ha dado, en formas que también gritan o callan, pero que no quieren dejar a nadie indiferente, sobre todo algunas, acaso las más explícitamente dramáticas y por tanto, cada obra merecería mucha mayor atención de la que puedo hacer ahora por todas las reacciones que provoca, por las emociones y sus poéticas, y son estos, de los que sólo mencionaré el nombre, el título, la técnica y el año en que las hicieron: Enric Folgosa Martí: “Funeral en Kosovo, fotografía, 1988); Ramón Padró Pijoan: “Piedad”, escultura. c. 1850; Bas Jan Ader: “I´m too sad to tell you”, Vídeo, 1971; Bill Viola: “The silent sea”, vídeo, 2002; Manolo Millares: “Comúnculo”, pintura, 1960; Gina Pane: “Acction psyché” (acción/vídeo), 1974; Shirin Neshat: “Turbulent”, vídeos, 1978; Julio González: “Estudio de mujer gritando” Dibujo, 1940; Iván Argote: “Birthday”, vídeo. 2009; Darío de Regoyos: “Fiesta vasca”, pintura, 1888; Esther Ferrer: “Extrañeza, desprecio, dolor y un largo etc.”, video performance, 2013; Pipilotti Rist: “I´m not the girl who misses much”, vídeo. 1986; Colita. Fotografías, entre 1968 y 77; Jeremy Deller: “Acid brass”, vídeo. 2012; Francesca Woodman: s/t. fotografías, del 75 al 80; Carla Andrade: “Geometría de ecos”, fotos, 2013; Perejaume: “Paisaje 17”, pintura, 1985; Joaquim Mir: “Puesta de sol”, óleo, 1903; Günther Förg: “s/t., 1984 y 1988, bronce; “Anónimo”: “Descendimiento”, entre 1500-1510, óleo; Esteban Jordán: “Llanto sobre Cristo muerto”, escultura. Entre 1567-1600; y “Joan Miró: “Homenaje a Joan Prats. Litografías. 1971-72, litografías y “Bailarina”, escultura. 1981.