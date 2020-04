Política en tiempos de coronavirus

Los políticos deben -o deberían- de tener en estos tiempos de coronavirus un cierto remordimiento de conciencia superior al del resto de ciudadanos, porque todos teníamos, hace menos de un mes, ilusiones que se han ido diluyendo, deshilachando, relativizándose con el avance de esta crisis que nos va convenciendo de que nada será como antes, o al menos de que no debería ser. Es verdad. Pero los políticos -es su oficio- tenían además ilusiones compartidas, colectivas, públicas, es decir, que jugaban -en el mejor sentido de la palabra- con las ilusiones ajenas, de modo que deglutir tanta relativización de ese entusiasmo esperanzado que no es exacta o solamente de uno mismo debe de costar muchísimo más. Como nos pasa a los periodistas, que no sabemos contar algo que no tenga que ver con el coronavirus, los políticos no sabrán qué hacer, dentro de muy poco, con todos esos cajones llenos de promesas que no tocarán cuando la crisis remita... En este sentido, los compadezco, porque no debe de ser agradable.

Sin embargo, tal vez lo más doloroso es que, después del esfuerzo titánico que están realizando muchos de ellos, la ciudadanía se quede generalmente con lo peor. Que solo un 27% apruebe la gestión del gobierno en esta macrocrisis del COVID-19 es normal, porque ha hecho demasiadas cosas tarde y mal. Pero que ese porcentaje baje diez puntos más cuando se trata del principal partido de la oposición, que hubiera tenido mucho más fácil su papel, no me parece tan normal. Me parece, en cambio, profundamente triste. Porque revela hasta qué punto el gran Antonio Machado, a quien por cierto le magrean sus palabras tantos políticos de ideologías tan contrapuestas, tenía desgraciada razón cuando hace más de un siglo dictó sentencia: “En España lo mejor es el pueblo. Siempre ha sido lo mismo. En los trances duros, los señoritos invocan la patria y la venden; el pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva”.

No sé ustedes, pero yo estoy muy harto de un país en el que el pueblo, el más llano en su llaneza, es el que tiene que dar siempre las grandes lecciones sin manual a una clase política que, cuando gobierna, no está a la altura de las circunstancias y, cuando aspira a gobernar, se olvida de que, de su gestión de las circunstancias, depende su altura.

Me duele que también mis hijos sigan viviendo en un país que no ha leído a Machado como tampoco ha leído El Quijote, por mucho que sean referentes refritos de boquilla. “¿Tu verdad? No, la Verdad, / y ven conmigo a buscarla. / La tuya, guárdatela”, dejó dicho don Antonio en tiempos tan difíciles. Debería ser un lema imprescindible ahora mismo. Pero no lo es, y tampoco es justo que culpemos a los políticos, que son al fin y al cabo un reflejo de nosotros mismos, de lo que hemos permitido como sociedad.