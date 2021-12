Políticos aniñados, qué mal huelen

Los coletazos de la celebración del Día de la Constitución me han producido una mezcla de resignación, tristeza e indignación. Y mira que el espectáculo es todos los años similar, sería porque en esta ocasión se me inflaron especialmente los cataplines por otras causas o es que ya uno está harto y a punto de mandarlo todo a hacer puñetas, algo que no haré porque llevo toda mi vida en primera línea de fuego y porque el estudioso de la sociedad, el creador y el periodista lo son hasta que mueren. Otra vez los políticos ofreciendo un espectáculo de riñas y desunión tremendamente vergonzoso. Estos niños no saben distinguir entre las horas de juego y las horas de clase, están todo el tiempo en el recreo; estos seres inmaduros e incompetentes para ser padres de la patria son presas de sus emociones e ignoran los principios más elementales de la educación y de la diplomacia.

Parece ya normal que dos o tres presidentes de comunidades autónomas no acudan al acto oficial, parece normal que quienes están gobernando aprovechen el día para decir lo que ya sabemos: que la constitución necesita un repaso a fondo; parece normal que los partidos que apoyan al presidente del gobierno quieran destruir la constitución que el presidente del gobierno afirma que se debe respetar de pe a pa, esto es de cachondeo, la escenificación de la incoherencia, de la falta de ética, de principios, el mal ejemplo para todos los ciudadanos, empezando por la juventud.

Todos sabemos que en la vida hay ocasiones en las que se debe acudir a un acontecimiento aunque no nos convenza del todo y, si nos toca, pronunciar en él palabras institucionales. Todos sabemos que hay un momento para cada cosa, todos sabemos que hay que saber estar, que existe una forma de hablar que coloque a un lado las diferencias sin que por ello se renuncie a ellas ni incluso a manifestar opiniones de manera correcta. La constitución del 78 la votamos muchos tapándonos la nariz, pensando en que ni para ti ni para mí, para todos, y sabíamos que nunca llueve a gusto de todos. Ni el mundo vasco ni el catalán eran las moscas cojoneras que son ahora. Vale, quieren desmontar la constitución para llegar a un estado plurinacional. Pues ya lo veremos, a lo mejor es lo más positivo, cualquiera sabe dónde llegará la historia en general y la de España en particular. Más de 500.000 puestos de trabajo se van a ir al garete si se implantara a corto plazo el coche eléctrico y se eliminaran los demás. En otros sectores de la producción sucederá algo parecido. España puede ser en el futuro la Confederación de Estados Ibéricos, yo qué sé. Pero mientras tanto hay que respetar las formas, estar en una conmemoración por obligación estatal, se puede ser nacionalista y separatista pero se está trabajando en Las Cortes que se rigen por la constitución actual.

No, se prefiere la postura infantil: no me gusta, no voy, no me gustan las lentejas mamá, no me las como; da igual que exista o deba existir una visión de Estado para que en el extranjero nos tomen en serio, eso es lo de menos, no voy y se acabó, ¡ea! Y los líderes de los dos partidos más relevantes con el tú eres tonto, el tonto eres tú. Y el Abascal se enfada y dice que aquello es un circo y como se supone que él es un hombre serio tampoco va. Lo dicho, esto es un cachondeo, esta gente se independiza de la unidad española y tampoco va unida a la celebración de futuras constituciones catalana o vasca porque se han peleado entre ellos por una coma o un punto que les falta a los textos, son ellos los que nos ofrecen un espectáculo que no puede calificarse de circense porque los profesionales de circo son gente seria, estos son simples niños sin visión de presente ni de futuro.