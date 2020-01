Políticos sin principios

Se desatasca la prolongación del tranvía, el primero del mundo que, caminando, puedes llegar antes que él al mismo destino. Ciudadanos dice que lo hace por el bien de la ciudad y entonces cambia su voto de negativo a positivo, introduciendo unos pequeños retoques en el proyecto, que le admiten para que salve la honra. Dice que lo hace por el bien de Sevilla. Lo ha tenido parado por el bien de Sevilla un temporadón y ahora ya es bueno para Sevilla cuando se trata prácticamente del mismo proyecto. Y todo porque se lo han dicho desde la Junta de Andalucía. Claro, no van a estar en la Junta intentando entenderse con el contrincante para lo del metro y ellos dando la nota en el ayuntamiento, así que donde dije digo, digo ahora Diego y en paz. “Oye, macho, a cambiar el voto, ahora el tranvía es bueno, lo dicen desde arriba, así que a cambiar o nos dejan sin poltrona”.

Susana Díaz reconoce que ella se equivocó y Pedro Sánchez no, con la investidura de Rajoy. La expresidenta no sabe lo que hacer para que no la aparten del tronito del PSOE-A. Este personal no es ni mucho menos como esos geniales nombres de la Historia que se fueron a la hoguera o que terminaron ante el tribunal de la Inquisición por defender sus posturas y hasta después de ser obligados a abdicar de sus principios terminaban diciendo aquello de “y sin embargo se mueve” (Eppur si muove) como fue el caso de Galileo Galilei. Hasta los independentistas catalanes se la están jugando manteniéndose firmes en sus deseos y de esa manera traen de cabeza al resto de España.

No Susana, usted no se equivocó, con quien tienen que entenderse ustedes, en teoría, es con el PP y con Ciudadanos, no con los que se han entendido, sea usted valiente y mantenga sus principios, aunque le cueste el puesto porque de todas maneras la van a largar de ahí. Y si cree que no se equivocó añada que usted está de acuerdo con lo que se supone que va a hacer el gobierno actual: reformar a fondo la constitución del 78, reprogramar el marco territorial y autonómico español y llegar así a la figura de la Corona que deberá ser o eliminada o reconsiderada en su significado. El nuevo gobierno tendrá que llamar a consulta a Felipe VI para decirle: o acepta usted ser una simple figura aún más decorativa o puerta, Majestad.

Este personal no le da valor alguno a la coherencia que es lo que los ciudadanos valoran más. Ayer estaba en la cola de Leroy Merlín esperando para pagar y detrás mía había dos señores diciendo lo de siempre: todos los políticos son iguales, todos roban, todos se lo llevan calentito. Eso es mentira, pero ustedes con lo de ahora estoy en Pinto y ahora en Valdemoro estimulan estas conversaciones de ciudadanos que en el fondo tal vez quisieran llevárselo ellos calentito y que no los cogieran. Se puede y se debe cambiar de opinión, pero no con ese descaro con que lo hacen para parar o no un tranvía o para que no lo echen a uno de un club que ha permitido experimentar la erótica del poder.