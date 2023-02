Polvo eres y en polvo te convertirás

Me ha invitado Juanmi a que escriba sobre semana santa, lo mío no es escribir, soy un firme defensor de aquel refrán “una imagen vale más que mil palabras” , y las imágenes que mandan hoy día son los memes, pero no quiero desaprovechar esta oportunidad que me brinda este amigo virtual.

Comienza la Cuaresma, no lo duden, la Cuaresma es el tiempo de Sevilla, pocas ciudades en el mundo se deben sentir tan a gusto como Sevilla se siente consigo misma en Cuaresma. Pero lo realmente sorprendente de Sevilla en Cuaresma es como esta ciudad, sus gentes, le dan la vuelta a casi todo, y especialmente a la Cuaresma. Me explico. Cuando para la Iglesia y el resto de mortales, la Cuaresma es un tiempo penitencial donde se invita al ayuno, la oración y la limosna, como preparación al gran acontecimiento que es la muerte y resurrección de Jesucristo, el sevillano transforma todo lo que acaba en sus manos y en sus pensamientos.

¿Tiempo de ayuno? Aquí lo hemos dejado en “vigilia”, que se resume en un sencillo “los viernes no se puede comer carne”, en realidad este concepto se llama “abstinencia”, pero como no, en manos de Sevilla, todo puede cambiar. En definitiva hemos convertido Sevilla tanto el miércoles de ceniza, como los viernes de cuaresma, como lugar donde degustar las mejores tapas de pescado, marisco, guisos de verdura, etc, eso sí, sin llegar a la modernidad del veganismo ni dietas similares. Y es que la exigencia física es alta, y la reposición de nutrientes necesaria. Toda la cuaresma asistiendo a quinarios, adoraciones, novenas, besamanos, el cuerpo necesita regenerarse y acumular reservas para el gran reto, para una semana santa plena en la calle. Cabe destacar que no hay nada dicho sobre la bebida, por lo que nuestra sagrada Cruzcampo, puede atravesar nuestra garganta sin peligro de que siente mal, o cause pecado, siempre con su debida moderación.

¿Tiempo de oración? Esto es difícil de transformar, porque orar tiene un significado muy amplío, se puede considerar oración la que hacen los monjes cartujanos, rezando cinco veces al día la liturgia de las horas, como ir los viernes a tu hermandad, a tu parroquia, al centro a ver al Gran Poder, o cualquier otro rincón de los miles que tenemos, y entablar una conversación con Él o Élla, por tus hijos, por tus padres, por tus anhelos, por eso que tu solo sabes, y solo lo hablas allí, delante de ellos. Eso sí, si vas al centro una cervecita con tapa cae a la vuelta, como debe ser. Entre estas dos formas de oración pueden incluir ustedes todas las demás que se les ocurra, y todas son válidas.

¿Limosna? Limosna de salida, si claro, la papeleta de sitio. Mientras la Iglesia nos invita a la humildad, a la sencillez y al bien común, el sevillano está pensando en la papeleta de sitio, en el arreglo de la túnica, en la limosna de salida, hay tantos gastos ... Y una cosa no quita la otra, porque ya que vas a tu hermandad, también dejas algo en el cepillo, o colaboras con Cáritas. Pero el dinero mejor gastado es el que te va a permitir vivir la semana más importante del año.

La Cuaresma es un pasillo que conduce y acaba en la semana santa, un pasillo con una luz al final, que indica el camino, el objetivo es la luz, la luz de la resurrección de Jesucristo. El sevillano hace interesante ese camino, lo adorna, lo curva, lo retuerce, lo arremolina, lo convierte en un pasillo barroco, lo recorre al son de marchas de palio, lo hace eterno, quiere y no quiere que llegue la semana santa, pero llega, es imposible detenerla, para que ocurra la mayor transformación posible, si cabe, hacer bella la muerte, disfrutar de un crucificado, alegrarse con una dolorosa, porque polvo eres y en polvo te convertirás, pero entre tanto vive la Cuaresma, y el mejor sitio para vivirla es Sevilla.