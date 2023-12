Ponga al Grinch cañí en su mesa

Llega la Navidad y me voy a poner el disfraz de Grinch cañí. Me parece que ya va siendo hora de aclarar esto de las relaciones familiares y de cómo pasar la Nochebuena como buenamente podamos... pero teniendo claro quién es quién. El horror se acerca y el ranking lo tengo clarísimo desde años. Es este...

El primer puesto (indiscutible) es para los cuñados. Se cae el mito de la suegra. Es mucho peor la relación con los cuñados que con cualquier otro pariente. Creo yo que hay razones objetivas para decir esto. Son bastante gorrones. Además, he escuchado un millón de veces eso de este tío es medio tonto, se cree que es estupendo y, en realidad, es un imbécil. O eso tan bonito de menuda asquerosa, cómo tira para su familia, tiene un morro que no veas; no aparece en la vida y viene a dar clases la listilla. Aunque la razón más gruesa es otra. Los cuñados son los hermanos de nuestros maridos o esposas. Eso significa que, generalmente, sabrán (nuestras parejas se desahogan con ellos) cosas sobre nosotros que nunca deberían haber conocido. Eso provoca que nos miren con cara de póker (no puede ser de otra forma después de escuchar que somos unos no sé qué) y que nosotros queramos tenerlos lejos. La información es poder. Nadie quiere andar en boca de otros ni que sepan intimidades de alcoba los que no pintan nada en el asunto. La suma desemboca en una relación, cada vez, más superficial y fría. Reacciones como, por ejemplo, esconder el licor caro justo antes de la llegada de cuñados y cuñadas, está más que justificado.

Medalla de plata (esta vez sí) para los suegros. Cuando somos recién casados nos parece que meten las narices más de la cuenta en nuestra vida; cuando tenemos niños pensamos que todo lo que avanzamos en la educación de los enanos lo estropean con su falta de autoridad; cuando se hacen mayores nos parecen una molestia monumental. Concretamente, las suegras se llevan la mayor parte del botín. Porque meten las narices de forma especial, hacen lo que les viene en gana con los nietos y duran más que los suegros, lo que les convierte en el eterno problema.

Tercer puesto. Los hermanos. No todos, es verdad. Pero ¿en qué familia no hay un hermano que lleva dando el coñazo desde antes de nacer? Aparecen para pedir. Y, encima, los padres los reciben como si fueran dios o algo así; lo más de lo más. No asumen un problema ni aunque les torturen, pero es lo que hay. En Navidad, los hermanos comprometidos, los que están al pie del cañón no pueden creer lo que ven. Todo el año jodidos y todas las leches para ellos.

Cuarto y último puesto. Sobrinos. Esto ya es otra cosa. Aquí no hay odios, pero ocurre una cosa muy curiosa. Como los hijos propios son los más guapos, los más educados, los más listos y los más cariñosos; se produce una tendencia a ver en ellos posibles macarras, fracasados en la enseñanza y cosas así. Ah, y esa belleza de la que hablan sus papás no la vemos por ningún lado.

Pues bien, todos juntitos el día veinticuatro de diciembre. A reír, a cantar, a felicitar las Pascuas y a entregar regalitos. (No puedo evitarlo: ¿No es grotesco que la cuñada más tonta de la familia llegue cargada de juguetes comprados en una tienda de todo a cien y lo intente colocar como el locurón en regalos de navidad?).

Oh, qué maravilla de fiestas. Y qué cuajo tenemos. No somos hipócritas. Somos lo siguiente.