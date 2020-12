Ponga un niño pobre en su mesa

A las siete o diez personas o las que sean que autoricen las autoridades para celebrar la Navidad añada un niño pobre para que estén contentos quienes los utilizan para hacer chantajes emocionales y sacar dinero a la gente. El humano, no pudiendo evitar ser la especie cruel, inmadura e insolidaria que es, inventó la caridad por remordimiento de conciencia y además la convirtió en pseudonegocios, lucimientos, protagonismos, elementos de desgravaciones fiscales y réditos políticos, es decir, el humano que huye de su miseria ética y moral la reafirma cuando cree combatirla.

Unicef y Save the Children, por ejemplo, ¿qué es eso? Pan para hoy, hambre para mañana. Y así llevan muchos años, Unicef desde finales de la Segunda Guerra Mundial, primero matamos niños, luego nos reunimos y fundamos la ONU y dentro de ella a Unicef para que se haga cargo de los niños pobres del mundo de aquí, ¿a la eternidad? Save the Children peor aún, tiene más de un siglo de existencia y ahí que andan apoyándola artistas y progres que quieren presumir de solidarios de izquierdas manteniendo la miseria, siendo de esa manera cómplices de ella. Y encima pasan por ser buenas personas y quienes criticamos estas vergüenzas somos los malos.

El director de cine británico Ken Loach creó en 1969 un documental en el que cuestionaba a Save the Children y hasta 2011 no pudo estrenarlo en Londres. Loach es un cineasta valiente, retrata las necesidades de la gente pero no para entretenerse y ser políticamente correcto sino para restregarnos por la cara nuestras contradicciones. Y como se sale del círculo establecido, los mismos que alimentan a los niños para hacer algo en la vida -curar el cáncer con aspirinas- le privan a él de su alimento.

Porque lo curioso de este caso es que el documental censurado lo había encargado la misma Save the Children. ¿Qué pasó entonces? Pues que Loach se fue a Kenia para filmar en un colegio de Save the Children en Nairobi que imponía unas rígidas normas de conducta, copiadas de los estrictos internados privados británicos. En la película aparecen activistas criticando el tono colonialista de la educación recibida en el centro, donde incluso se prohibía el uso de las lenguas nativas. Los comentarios no gustaron a la organización que encargó y financió el documental, por lo que decidió prohibirlo a través de los tribunales e impidió que se estrenara, aunque no consiguió que los negativos fueran destruidos.

Lo de Unicef es de traca igualmente contradictoria. Intenta apagar los fuegos que encienden los países encuadrados en la misma organización a la que Unicef pertenece. Pero no los apaga nunca y cada vez hay más, Unicef va a lo suyo, hay gente que vive de eso, esto es, de la crueldad de otros y nunca se planta a decir basta. Ahora con la pandemia está asistiendo a los niños pobres ¡de Inglaterra!, de la prepotente Inglaterra, la co-inventora en los siglos XVIII y XIX de la doctrina de la supremacía blanca que tanta muerte y miseria ha sembrado.

¿Tendrá que ver aquella doctrina y la codicia arrasadora del mercado con esta información de Mercedes Arancibia del pasado mes de octubre de 2020?: “En 2001, las grandes marcas de chocolate –entre las que se encontraban los gigantes Nestlé, Mars y Hershey-, firmaban un acuerdo por el que se comprometían a terminar con el trabajo de los niños en las plantaciones de cacao. Ahora, una investigación llevada a cabo por la Universidad de Chicago, que el diario británico The Guardian ha publicado, revela que sigue habiendo menores haciendo trabajos peligrosos en la cadena de producción del chocolate. El estudio de la universidad indica que esa es la situación del 43 por ciento de los niños que viven en Ghana y Costa de Marfil, los mayores productores de cacao del mundo. Esos niños son la mitad de los que en todo el mundo se dedican a este trabajo, cuya peligrosidad se demuestra en el hecho de que utilizan herramientas cortantes, están obligados a trabajar de noche y se ven expuestos a tener que utilizar productos químicos peligrosos. En todo el mundo, se estima que un millón y medio de menores trabajan en las plantaciones de cacao”.

¡Qué porquería de mundo! De nuevo Save the Children nos machaca las conciencias con anuncios en los que unos niños lloran y lloran en los campamentos destruidos, ¿por quién y por qué? Eso le da igual, aquí se trata de chantajear emocionalmente a la población occidental con escenificaciones preparadas para que suelte pasta y ya la soltamos cada día, cuando compramos algo o cuando nos descuentan mes a mes dinero de nuestros salarios. Atrévanse a que les llamen subversivos y a perder posibles subvenciones, dejen ya de curar con tiritas las venas abiertas de la Humanidad que tampoco se van a curar ni sentando cada familia a un niño pobre en su mesa; por desgracia, para hacerlo no hay que irse ni a Kenia ni a ningún campamento arrasado. Tenemos a los niños menesterosos aquí mismo, muy cerca.