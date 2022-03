¿Por dónde se va al campo?

Éxito sin precedentes de la manifestación de los hombres y mujeres del campo. El campo no son solo los jornaleros con penurias. Ayer no iba de eso, por cierto, sino del mundo del campo en general. La de tonterías que leí ayer en las redes sociales sobre la manifestación. Por ejemplo, algunos periodistas del perol se mofaban de los “señoritos” a caballo. Seguramente crecieron viendo la serie de Curro Jiménez y no lo han superado todavía. Mis bisabuelos eran caseros del terrateniente de Arahal don Antonio Reina, y mi madre, que pasó mucho tiempo en la huerta que tenía por el Camino de la Mata, me contó muchas veces el cariño que le profesaban a este hombre adinerado y a su mujer, que era aristócrata. Cuando estalló la Guerra Civil de 1936, este señor estuvo escondiéndose por los tejados del pueblo para evitar que lo fusilaran. Mi madre, que tenía 11 años, lo pasó muy mal porque no entendía nada de lo que estaba pasando. “Era muy bueno”, decía. Ya, pero era terrateniente y aunque diera mucho empleo y, por tanto, de comer a mucha gente, era también, como todos los latifundistas, un explotador de jornaleros. Por tanto, esa añeja imagen del señorito andaluz a caballo por el campo o en las fiestas del pueblo sigue doliéndole a mucha gente. En Palomares del Río, donde me crié, los había también. Eran los dueños de tres o cuatro haciendas, de las que vivían fundamentalmente los habitantes del pueblo, unos cientos. No solo iban a caballo los señoritos, sino sus capataces. Que en la manifestación de ayer fueran personas a caballo no debería de haberle sorprendido a nadie, porque no se podría entender el campo, el mundo rural, sin los caballistas. Ni sin los cazadores, los ganaderos, los vaqueros y los pastores. Desde hace años hay una campaña política contra el campo en general, pero sin el campo no podríamos vivir. Es inexplicable que desde el propio Gobierno hayan atacado al campo, por ejemplo, con la carne, las granjas, lo que ha servido para que las exportaciones hayan bajado considerablemente. Cuando el campo se levanta es porque el mundo agrario no puede más, y la manifestación de ayer fue por eso: porque la ruina es tremenda. Y jode bastante que quienes solo han visto el campo por las barbacoas domingueras se dedicaran ayer a caricaturizar al mundo agrario, al ganadero que iba a caballo, el tractorista, el cazador o el pastor de ovejas. Es contradictorio que por un lado estemos intentando solucionar el grave problema social de la España vaciada y que por otro dejemos morir al campo criminalizando la caza, el toro bravo o las granjas de cerdos, aves y vacas. El campo no aguanta más y el actual Gobierno parece que no sabe muy bien qué hacer con este asunto. Imaginen a Sánchez y sus ministros preguntando que por dónde se va al campo.