Por favor, antes de morir pasen por el prostíbulo

Es muy difícil entender qué es lo que está pasando en España. Hemos cerrado discotecas, hemos tenido los bares a medio gas, los teatros vacíos hasta hace diez minutos y los cines al 30 por ciento de su capacidad; a la playa hemos tenido que ir corriendo por si nos quedábamos sin un hueco para tomar el sol; en los centros comerciales hemos tenido que utilizar el higienizante líquido una de media de quince veces para poder comprar unos tejanos y estamos aguantando colas interminables al sol para comprar el pan porque solo pueden estar dentro del establecimiento una o dos personas. Todo esto lo hemos asumido a la primera y sin rechistar. Salvo los tres o cuatro bobos de siempre.

Pero aparece la ministra Montero para decir que convendría cerrar los prostíbulos, que la cosa está muy mala. ¿Estaban abiertos? El 99 por ciento de los españoles estamos haciendo un esfuerzo importante y resulta que los prostíbulos están funcionando como si o hubiera pasado nada. Pues qué bien.

Por otra parte, el número de rastreadores en las Comunidades Autónomas es muy inferior al necesario según dicen los expertos. Desde el Ministerio de Defensa se ofrecen 2.000. Margarita Robles siempre al quite. Pero siguen (los 2.000) acuartelados. Los políticos están dando una lección de ineficacia, de ridiculez y de cómo se deben hacer las cosas para convertir un buen país en 17 zonas problemáticas.

Como en España no sabemos privarnos de nada, el único medicamento reconocido como tratamiento eficaz contra algunos aspectos de la Covid-19 (Remdesivir) se está acabando. No hubo mascarillas, no hubo equipos de protección para los sanitarios, las compras fueron desastrosas y terminamos con la carencia más peligrosa. Perfecto todo.

Pero todo está bien. El que quiera puede ir al prostíbulo para irse al otro barrio contento. No se puede ser más imbécil. ¿No será que estamos condenados a desaparecer como especie y no lo asumimos? Porque más tontos no caben. De verdad.