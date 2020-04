Por favor, un gobierno de futuro

La pregunta que nos queda por hacernos es ¿quiénes tenemos disponibilidad para ello? Terminaba con este reclamo mi artículo de la semana pasada. Sirva, por tanto, la interrogación para nuestros políticos.

Estamos viviendo momentos muy duros y difíciles. Lo que vemos y percibimos a nivel político es muy preocupante, no estoy seguro que los políticos se percaten de lo que pensamos la mayoría de las personas, puede ser que estén en su mundo; si bien hay que tener la confianza de que existe un gran número que está muy preocupado por lo que está ocurriendo. Estamos en emergencia y, parece ser, que el final tardará en llegar ¿Son conscientes de esta constatación?

Circula un video por las redes que dice con claridad que de esta situación saldremos juntos los españoles; pero sin la ayuda de los políticos y gobernantes ¡Ojo! empieza a existir un desapego natural de los ciudadanos con los políticos, esto puede ser muy peligroso, puede haber una crisis democrática, y esto podrá tener graves consecuencias. Perderá, sin lugar a dudas, el Estado Social de Derecho y, por tanto, mermará la libertad que se goza actualmente.

¿Qué disponibilidad? La respuesta conlleva un nuevo interrogante ¿quieren los políticos trabajar conjuntamente? El presidente de gobierno ha hablado de fomentar unos nuevos Pactos de la Moncloa; pero ¿será verdad?

Propongo una posible solución. En las últimas elecciones generales, la suma de dos partidos constitucionalistas suman más de 200 diputados, con claridad el PSOE y el PP ¿Cómo es posible que ante lo que está sucediendo no se hayan reunido ambos Partidos para llegar a realizar un pacto de gobierno? Sí, un Gobierno de coalición. Sería, ni más ni menos, que dar respuesta a lo que la mayoría de los ciudadanos votamos; que no nos engañen con artilugios y reflexiones que nada tienen con lo que en verdad votamos los españoles. Se equivoca Pedro Sánchez si va en otra dirección y, por supuesto comete un grave error Pablo Casado, si no es capaz de abrir un dialogo con el Presidente de Gobierno para buscar un Gobierno de futuro. Las circunstancias y la realidad obliga a estos dos responsables políticos a llegar a un gran acuerdo y, por supuesto, pueden adherirse otras fuerzas políticas. Aquí, no se trata de egos y de protagonismos personales y políticos. Los españoles precisamos un Gobierno de Futuro que sea estable y, desde luego, la única respuesta es un Gobierno de coalición entre una fuerza socialdemócrata, si es que todavía el PSOE está en este ámbito, y una fuerza de centro derecha de corte liberal y con principios democratacristianos. Fueron estas dos tendencias las que sacaron a Europa del pozo en el que se encontraba después de la Segunda Guerra Mundial.

¿Tanto les puede costar, Señores Sánchez y Casado llegar a un acuerdo? El Presidente y Pablo Casado deberían de presentarse en el Congreso el próximo día para dar razón del nuevo Pacto. Desde este momento habría que buscar el nuevo Pacto de la Moncloa. Si no es de esta manera, haremos bien los ciudadanos de castigar a los políticos; pero esto también tiene el riesgo de caer en populismos y en doctrinas trasnochadas que nos pueden llevar a una gran obscuridad democrática y, por tanto, de falta de libertad.

El PSOE y el PP tienen un gran dilema, vencer sus ideologías para poder servir de manera conjunta a los ciudadanos de este país, y de esta forma configurar un proyecto de gobierno que busque la estabilidad presente y futura.

Un gobierno que tenga como eje central de dignificación de las personas, y esto tiene que suponer que ningún ser humano, que habite en nuestro país, quede en una situación de indefensión económica y social. Tendrán que buscar la manera de que esto sea posible y trabajar por activar una economía y una sociedad que tenga como eje central el Bien Común.

El Bien Común comporta potenciar la solidaridad ¿puede haber más solidaridad, que la búsqueda de un acuerdo entre las dos fuerzas políticas con más votos, ante una situación como la que estamos viviendo?

He visto al Presidente en la última comparecencia triste, decaído, y sin fuerzas. Los estrategas de la comunicación en Moncloa dirán que ha sido estupendo; pero la energía positiva que las personas tenemos la capacidad de transmitir ha faltado en esta comunicación. Sánchez no ha sido capaz de dar confianza, a su mensaje le faltaba una pizca de levadura que pusiera en valor a sus palabras. Ni siquiera ha sido capaz de responder con convicción a las preguntas que le han hecho. Señor Sánchez llame a Pablo Casado y, en la próxima comparecencia en el Congreso, preséntense juntos, con un proyecto conjunto e inviten a las demás fuerzas a sumarse a una mesa en el Palacio de la Moncloa, para desarrollar los nuevos Pactos.

Eso, sí, no se olviden de los emprendedores y empresarios. Son, no les quepa duda, quienes pueden volver a tejer puestos de trabajo. Sí, esa infinidad de empresarios pequeños y medianos, porque ellos son la verdadera fuerza; claro, también, las empresas del IBEX; pero sin olvidarse de los primeros. Inviten también a los sindicatos, a todos, no únicamente a dos. Pero, sobre todo, cuenten con el Tercer Sector porque genera muchos puestos de trabajo y puede ser la solución para responder al desarrollo de los servicios sociales y sociosanitarios que nuestra sociedad seguirá demandando. Cuenten también con la sanidad privada, tendrá que sumar con la sanidad que llamamos pública. Se precisa sumar, y es necesaria la energía de todas las fuerzas vivas que puedan llevarnos a lugar seguro.

Tienen mucho trabajo por delante. Necesitamos un Gobierno de Futuro. Señores Sánchez y Casado pueden ser la solución; pero tienen que ser generosos. Sí, precisamente, la sociedad se percata de la falta de generosidad de la clase política.

Quienes formamos esta país tenemos esperanza, seguramente más que Vds. Sabemos que los hombres y mujeres de España iremos dando respuestas y buscando soluciones. No crean que, como les estamos viendo actuar, tenemos mucha confianza en sus propuestas; pero, tampoco, queremos ser pesimistas. Por esta razón, creo reflejar en esta reflexión, lo que la gran inmensa de personas pensamos que debería ocurrir. Por favor, no ahoguen nuestras ilusiones y nuestros sueños. No acaben con nuestro espíritu de libertad. No mermen nuestros derechos democráticos que tanto nos ha constado conseguir. No cierren los ojos ante lo hay que construir, se precisa generosidad y visión de futuro por parte de los responsables políticos. Dejen a un lado los intereses partidistas y pongan al servicio de esta país lo mejor de Vds. Somos conscientes que se necesitará tiempo, podremos ganarle la partida al coronavirus; pero quedará el reto de ganar la partida a la economía para que la vulnerabilidad social no termine eliminando a una buena parte de la sociedad y surjan nuevos excluidos sociales; esto es caldo de cultivo para el populismo.

Para ganar la partida de la economía y de la vulnerabilidad social hace falta que las dos fuerzas mayoritarias, y que tienen experiencia real de gobierno, sumen esfuerzos y vayan conjuntamente. El trabajo en equipo es más necesario hoy que ayer. No pierdan el tiempo en construir discursos vacios de contenido. La partida que estamos viviendo en España, no es una partida de ideologías ni de clases sociales ni de poder, es la partida en donde el futuro puede quedar muy comprometido; de ahí la necesidad que tengamos un Gobierno de Futuro. Un gobierno que trabaje en equipo. Les citaré al nuevo Gobierno del PSOE y PP un texto del libro de Juan Carlos Cubeiro. "Trabajar en Equipo es Visionar, crear un futuro que responde a los intereses del conjunto y de cada uno de los individuos. Innovar, idear nuevas formas de hacer las cosas, nuevos productos y servicios. Decidir, desde la tolerancia y la expresión de distintos puntos de vista. Implantar, las ideas consideradas frente al afeamiento de la rutina y la inercia de siempre".

Señores Sánchez y Casado este texto les puede servir para que España, de verdad, tenga un Gobierno de Futuro, y quede superada la negatividad que viven el PSOE y el PP a hacer algo grande por este país, que es España. Fíjense en Alemania. Este sería el verdadero inicio de unos nuevos Pactos de la Moncloa, sumándose otras fuerzas políticas a los mismos.