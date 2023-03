¿Por qué a Carmen Linares?

El pasado miércoles nos despertábamos con la sorpresa de que la Universidad de Sevilla invistió a la cantaora Carmen Linares Doctora Honoris Causa. Era la primera vez que la US distinguía de esta manera a una artista del flamenco, y no hace falta recordar la cantidad de importantes artistas que nuestra ciudad ha dado al arte jondo en sus tres facetas: cante, baile y guitarra. No vamos a descubrir a estas alturas a Carmen Linares, que llegó a ser una cantaora indiscutible. Lo que sí es discutible, al menos en mi opinión, es que merezca un galardón así y mucho menos en una ciudad que tiene aún a figuras del arte flamenco como Matilde Coral, Cristina Hoyos, Manuela Carrasco, Calixto Sánchez, Diego Clavel, Merche Esmeralda, José el de la Tomasa o María Pagés. Al parecer, decidió el nombramiento el mismísimo rector, don Miguel Ángel Castro Arroyo, aficionado al flamenco. Para ser investido Doctor Honoris Causa, el candidato o candidata ha de ser propuesto/a por mayoría absoluta de una o más Juntas de Centro o por mayoría absoluta de uno o más Consejos de Departamento. ¿Por qué Carmen Linares? El rector sabrá. ¿Y por qué la Universidad de Sevilla jamás no había otorgado este importante honor a ningún artista flamenco? Misterio.

También nos podríamos preguntar por qué la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Sevilla no está activa desde la muerte de don Rafael Infante, su director, cuando son tan ágiles las de Córdoba o Málaga? No hay presupuesto y no se ha nombrado aún a un nuevo director, que sepamos. Es decir, que aunque parezca, por este nombramiento, que en la US interesa mucho el flamenco, que es la música y la danza de la tierra, es totalmente incierto. Es que ni siquiera se puede hacer ya el Doctorado de Flamenco, que tuvo tanto éxito en la US. Algunos profesores intentaron cambiarlo a máster pero no fue posible. Paco Perujo lo logró en la Universidad de Cádiz (Máster Interuniversitario y Análisis del Flamenco), con intervención de otras universidades andaluzas. La sede está en Jerez, ciudad que nos ha comido el terreno de una manera increíble en lo que respecta al flamenco, cuando hace más un siglo venían los artistas de allí a doctorarse a Sevilla, en sus cafés cantantes y teatros, cuando éramos la Meca de lo jondo. Hoy no lo somos. Lo demuestra el hecho de que la Universidad haya investido Doctora Honoris Causa a una cantaora de Linares hecha en Madrid y no a alguno de nuestros grandes artistas, en activo o retirados.