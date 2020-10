En España hay muchas personas que viven a disgusto en nuestro país, que se irritan, que duermen mal, que detestan el sistema político y odian nuestras tradiciones, que no quieren la Monarquía, que no están de acuerdo con el sistema de las autonomías y que, en definitiva, están asqueados del país. ¿Por qué no se van a otras tierras? Pues no, buscan una guerra, la gran revolución, la definitiva, como si en un país pudiera cambiar todo en un año. Y la cosa es que hacen falta cambios, modernizar las instituciones, cerrar heridas y todas esas cosas, pero es imposible hacerlo este año, así, de golpe. Y es lo que quieren los independentistas catalanes y, sobre todo, Unidas Podemos o Pablo Iglesias, que están en el Gobierno no porque lo haya querido el pueblo de manera masiva y contundente, sino porque Pedro Sánchez quería seguir siendo presidente costase lo que costase. Ayer costaba tranquilizarse viendo cómo quemaban fotografías del Rey, el Jefe del Estado. Quieren acabar como sea con la Monarquía y eso es querer terminar con el Estado español por las buenas o por las malas. Pero el debate esta mañana en los principales programas de radio es que Iglesias ayer iba vestido como un espantapájaros, con mascarilla republicana y una señora al lado, la suya, la ministra Irene Montero, con traje de chaqueta morado. Iglesias planea cada día qué hacer al día siguiente para ser el protagonista en todos los medios de comunicación no solo para que se hable poco o nada de sus asuntos pendientes con la Justicia, que son muchos y graves, sino para proteger al que lo ha puesto de vicepresidente del Gobierno, Sánchez, un auténtico majara. Es imposible que un país funcione con este ganado y el aire es cada día menos respirable. La pandemia se agrava de manera preocupante y, aunque nos digan que hemos empezado la recuperación económica, la realidad es que podemos iniciar el nuevo año con un pie en la temida hambruna. Y el tema de cada día es Iglesias y sus bravuconadas, sus desprecios a la oposición, ropajes y chulerías de comunista de medio pelo, pero con poder. Con más poder del que sería deseable, que no debería ser ninguno. Llevamos ya años con este plan y todo indica que seguiremos así hasta que todo salte por los aires. Porque irse, por desgracia, no se piensan ir y echarlos desde las urnas es cada día más difícil con una oposición tan desastrosa.