¿Por qué se suicidaron estos tontos?

Ahora que estamos en Cuaresma, no está de más recordar que Jesús se suicidó.

Otro que se suicidó, y que tengo por un tonto bueno, bueno, es Sócrates, modelo del anterior. Los Cristianos, al ver que el modelo del suicida griego había tenido mucha influencia en Occidente, probaron a seguir el modelo (como Burguer King con McDonald's) y les salió bien (yo prefiero la de Burguer King) porque les ha durado dos mil años.

¿Y por qué digo que estos tontos se suicidaron? Porque sólo tenían que haber cambiado una palabra y habrían seguido vivos. Y, ¡oiga!, a lo mejor habrían conseguido hazañas enormes. Quizás Sócrates habría ganado las elecciones cuatro años después y habría montado escuelas y la paideia se habría institucionalizado llegando hasta Roma y quizás hasta Hispania años después. Si Jesús cuando le preguntaron «¿Eres tú el Rey de los judíos?», no hubiera respondido, Él, tan chulito: «Tú lo dices» (que podría haber dicho: «¿Pero qué dices?, ¿yo? ¿Tú me has visto corona?»), habría podido hacer mucho más. Mira el Mandela, estuvo 20 años en la cárcel, no se suicidó y llegó a Presidente y se casó dos veces más. ¿Quién se lo iba a decir al tío cuando estaba allí en la cárcel to´aburrío’?

Y se suicidaron los tíos porque fueron unos dogmáticos. Y ese ha sido el legado que nos han dejado durante dos mil quinientos años: gente muriendo a mansalva por su religión, por el honor, por la patria, por Donald Trump, por un rapero. «¡Lucho por la verdad!». Y lo matan o se suicida en acto heroico. Si Sócrates no hubiera tenido tanta fama por el Community Manager que se contrató, un tal Platón (al que odiamos tela. Hablo en plural porque lo odiamos Ortega y Gasset, María Zambrano, y yo, y otros pocos), habrían ganado los Sofistas y nos iría de puta madre. Porque ellos dijeron: La Verdad no existe. O esa excelsa frase resumen de su filosofía y de la de los abogados: «La verdad es aquello que conseguimos que los demás se crean». Si los Sofistas hubieran contratado a un buen Social media marketing, ¿saben qué habría pasado? Pues que la Tolerancia se habría diseminado por Occidente y por el mundo dos mil años antes. Una vez que sabes que la verdad no existe tienes que negociar con el otro. Hay que negociarlo todo.

No que ahora tenemos los Parlamentos llenos de dogmáticos poseedores de la verdad y que se enrocan en ella; tenemos religiones que han matado y matan por su Verdad; y tenemos manifestantes en las calles que como creen desde hace dos mil quinientos años que la Verdad existe y ellos la poseen pues se lían a romper escaparates y asaltar comisarías.

Sócrates y Jesús fueron unos tercos de cojones. ¿Conocen a un terco que no da su brazo a torcer nunca? Pues así. Pero es que nos va el drama, y sus modelos nos han inspirado más que los que dicen: «Estos temas son complicados, habría que estudiarlos, tendríamos que ver los pros y los contras, dialogar con las partes...». Estos nos aburren, no levantan pasiones (pero aquí entre usted y yo y ahora que nadie nos lee: estos aburridos son los que levantan el país cada mañana). Qué lástima que no hicieran una religión basada en Protágoras, excelso sofista, habríamos superado ya el miedo al relativismo y habríamos aprendido a arreglarlo todo a base de contundentes argumentos y negociación.