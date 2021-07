¿Por qué seguimos llevando mascarilla en espacios abiertos?

Seguramente, ya que el Gobierno ha dicho que se pueden dejar de utilizar las mascarillas en espacios exteriores, es por lo que las siguen utilizando millones de españoles. Han sido tantas las equivocaciones, las contradicciones y las mentiras, que pocos se fían de Pedro Sánchez y su troupe. ¿Recuerdan cuándo se nos dijo que las mascarillas no eran necesarias? Eran los primeros momentos de la pandemia y el problema es que no había existencias. Luego se nos dijo que las mascarillas ffp2 eran exageradas e inservibles para, más tarde, decir justo lo contrario... En fin, el historial es entre preocupante e inquietante. El resultado es que si el Gobierno dice que no hace falta usar mascarillas en espacios abiertos el personal se las pone sin pensárselo dos veces.

Creo que yo que otra razón fundamental para que sigamos utilizando mascarillas es que tenemos un stock desorbitado en casa. ¡A ver qué hacemos ahora con las dichosas mascarillas! Las acumulamos de colores, quirúrgicas, de tela, ffp2, personalizadas, sin personalizar, grandes y pequeñas. El festival de mascarillas ha sido lo más de lo más. Y eso hay que gastarlo como sea. Además, ya que me la pongo para entrar en el bar me la dejo para caminar hasta el próximo destino. Así no nos olvidamos. El efecto es curioso porque antes las olvidábamos al salir de casa de forma insistente y, ahora que ya no se usan de forma obligatoria en la calle, no las olvidamos ni a la de tres.

El miedo al contagio es otro factor determinante. Pero este es dudoso. Hace unos días discutíamos si debíamos usarlas o no mientras tomábamos algo en una terraza (sin mascarilla, por supuesto) y ahora nos da miedito quitarnos nuestra maravillosa mascarilla de diseño aunque estemos en lo alto del Aneto y más solos que la una. Un poquito incongruentes sí somos. Lo del miedo me lo creo en personas mayores porque han demostrado mucho cuidado y rigor a lo largo de todos estos meses. Pero el resto...

En fin, que llevamos mascarillas para llevar la contraria al Gobierno, a nosotros mismos, a los que nos animan a no usarlas porque son un coñazo (las mascarillas y ellos)... Porque somos españoles. Irrepetibles y genuinos. Si mañana se impusiera el uso en exteriores las dejaríamos de utilizar. Como si lo viera.