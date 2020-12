Porque morir es natural.

No he querido leer nada sobre la eutanasia o el suicidio asistido para mi artículo de hoy porque prefiero ir a mi aire. Si con 62 años y tantas vivencias de la vida y la muerte necesitara documentarme sobre este asunto significaría que todo lo vivido o malvivido no me ha servido para nada. Los flamencos hemos tenido siempre y tenemos aún una clara relación con la muerte, y hay palos, como las seguiriyas gitanas, que son un canto al último viaje.

A la muerte yo llamo

y no quiere vení.

Hasta la muerte tiene,

prima de mi alma,

lástima de mí.

Si la muerte fuera algo tan sencillo como apagar una bombilla y que nadie sufriera por el apagón ahogaría esa luz antes de Nochebuena. Lo voy a decir tan claro como acostumbro a decir las cosas: me importa un pimiento la vida desde hace ya muchos meses. Sinceramente no sé qué cojones hago aquí y espero que cuando existan la eutanasia o el suicidio, que será pronto, y no surja algún día el milagro de que algo o alguien le dé un sentido a mi vida, los señores de la política me dejen decidir sobre algo que debería ser tan natural como venir al mundo: irse de él sin tener en cuenta lo que le pueda parecer al Todopoderoso, al que de niño le ponía empanadillas de sidra en la mesita de noche de mi habitación para que me echara cuenta y jamás se dignó a atender mis súplicas. Dios y yo nunca nos hemos entendido.

Si nadie me preguntó si quería o no venir a este mundo, ¿quién se cree ahora en el derecho de impedirme que me vaya cómo y en el momento quiera, pero legalmente, sin salvajadas? Entiendo y respeto a quienes están en contra de la eutanasia, pero no quiero formar parte de ningún tribunal que pueda decidir que una persona que sufre y a la que la ciencia no le ha podido ofrecer la solución a su enfermedad, del tipo que sea, se tenga que quedar aquí rabiando como un perro hasta que no sé quién le abra la puerta del descanso eterno.

Eutanasia o suicidio asistido, qué más da quién administre el fármaco mágico. Que sea ligerita la cosa y ya está, sin dolor y segura. Y a otra cosa, mariposa, que ya está bien de dramas en este país.

Porque morir es natural

yo no le temo a la muerte.

Porque morir es natural.

Le temo más a la vida,

porque no sé adónde iré a parar

con esta cabecita mía.

Antonio el Chocolate lo tenía así de claro. Otras cosas, en cambio, no tanto porque se murió con la duda de por qué le llamamos cómoda a la cómoda y no a la hamaca, siendo más cómoda.