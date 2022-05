Postdía del trabajo: a trabajar más

La que formó Adán cuando aceptó comerse la manzana que Eva le ofreció, tentada por Lucifer. Si no llega a ser por eso, ayer no hubieran existido manifestaciones de los trabajadores y las trabajadoras (que no se me olvide la inclusividad); seguiríamos en pelota picada paseando por el Paraíso, comiendo de todo menos del árbol prohibido y escuchando a Rosalía. Después de aquello, a pesar de que Silvio cante que en Sevilla se suda aunque no se haga nada, hay que trabajar con el sudor de la frente de cada quisque.

Fue bonito pecar. No necesitar nada debe ser muy aburrido. Sé que hay miles o millones de personas por ahí deseando jubilarse. Las respeto y sobre todo si se lo merecen. Por ejemplo, los maestros y profesores de enseñanzas medias todos se lo merecen: aguantar a padres listos y a niños empoderados tiene bemoles. Salvando tales casos, reivindico el trabajo que desarrolla al humano. Aquel pecado bíblico nos volvió humanos: crueles, egoístas y a la vez solidarios, nos llevó a la sima y a cima dentro de algo apasionante que se llama vida. Mejor morir en la contradicción, en la crisis, en el placer y el dolor de ser humanos que en la perfección del borreguismo y encima sin poder comerse un pastel de manzana o una simple manzana que dicen que es bueno para la dentadura.

Aquello no era una simple manzana, era la manzana del árbol del conocimiento. El conocimiento lleva a la libertad y la libertad tiene un precio que es el que estamos pagando. ¿No quiere usted pagarlo? Sea bueno, adáptese a lo que hay, viva en un mundo feliz, el que le hagan otros, no pregunte, no se queje, siga como Vicente y vaya donde va la gente, ya otros le fabricarán lo que usted necesite para ser feliz y cuando no sea usted preciso lo tirarán a la basura. Desde hace algún tiempo, muchos trabajan o trabajamos gracias a la caridad que otros nos regalan y para que no armemos jaleo. Millones de trabajos se pueden sustituir por máquinas, eso ya es posible, a usted le están haciendo el favor de mantenerlo para que no haya bulla.

Primero nos vamos jubilando y muriendo los más escandalosos, los de la generación de los baby boom que, como todavía nos cogió veneno marxista y leíamos con método -porque leer sin más lee cualquiera-, somos revoltosos. Hay que tener paciencia con nosotros porque está feo meternos en cámaras de gas. Luego van llegando los millennials y los Z de hoy, los primeros están infectados de posmodernismo y los segundos de resignación. Ambos parecen revoltosos pero son sólo pollos sin cabeza, humo que se disipa fácilmente. A partir de ahí, el mundo será de otra manera, los sindicatos o cambian o no harán falta, es que no quiere la gente que se la defienda menos cuando le toca la china. Ya se acabó lo de proletarios del mundo uníos, ahora es proletarios del mundo, divertíos, ¿cuándo vamos a ver en Sevilla una manifestación como la de los béticos el otro día, pero pidiendo trabajo digno y atención para Sevilla? Eso no es divertido ni está Joaquín bailando y toreando.

El obrero solidario hace siglos que pasó a la Historia, la unión obreros-estudiantes del 68 francés fue flor de un día, más ácrata y despistada que revolucionaria. Ahora hay que buscarse un huequecito entre los trabajos tecnológicos que hay y que van a surgir y aguantar los adoctrinamientos que enseñan en las escuelas de negocios, con muchos términos en inglés y mucho utilitarismo pero sin aportar comprensión real del comportamiento humano. En cuanto a los convenios colectivos, de colectivos, nada. Cada uno el suyo porque cada cual tiene derecho a ser explotado y a trabajar cuantas horas y años quiera y pueda. Así es esto, a ver qué hace el sindicalismo con este mundo. ¿Hay sindicalismo o el sindicalismo es otro puesto de trabajo creado por el mercado para dominar mejor a los neoproletarios? Hay que trabajar más y mejor en todo, en especial para comprender lo que se nos ha venido encima con el fin de no llegar a ser piezas digitales de un cibermundo de cibertiempos cibernuevos.