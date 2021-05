¿Poveda, embajador de Jerez?

No sé qué es peor, que el Ayuntamiento haya nombrado a Miguel Poveda Embajador del Flamenco de Jerez 2021, o que haya flamencos de esa ciudad que lo hayan visto bien. No entiendo nada, sinceramente. Es verdad que también nombraron a Paco Perujo y que no se hundió el mundo. Miguel Poveda es un artista famoso, de eso no hay duda, y se trata de que un famoso represente al flamenco de Jerez en el mundo, aunque no haya en él nada de Jerez, al menos de flamenco. No lo he descubierto aún y llevo cuarenta años investigando el flamenco y a los flamencos de esa tierra y contando al mundo desde Sevilla lo importante que Jerez fue en el XIX para que la capital andaluza tuviera la mejor escuela flamenca del mundo. No hace mucho que he ofrecido un curso online sobre este asunto, precisamente. A Jerez le importa un pimiento esta labor, pero ahí están las hemerotecas. Sinceramente no entiendo el galardón al señor Poveda, porque el cante de Jerez es sinónimo de pureza y autenticidad y el artista catalán basa su éxito en empobrecerlo mezclándolo con canciones y lentejuelas. Le podrían haber dado la distinción a Romerito de Jerez, que lleva siendo embajador de esa tierra en Sevilla desde hace décadas, y al que tienen olvidado tanto en Jerez como en la ciudad de la Giralda. Pero claro, para la alcaldesa de la ciudad gaditana no es lo mismo entregarle un premio a Romerito, que no es ni ha sido nunca un cantaor mediático, que a Miguel Poveda, que reporta mayores beneficios de propaganda, algo que para un político mediocre es vital. Una vez más me toca ejercer de malo de la película y tener que decir algo que a lo mejor no me correspondía porque no soy jerezano sino sevillano, aunque me apellide Bohórquez. Pero quiero tanto a Jerez y le he dedicado tantos días de mi vida, que este nombramiento me ha puesto triste. No es por antipatía hacia Poveda, un cantaor, o cantante, que apenas me ha interesado nunca. Es porque decenas de embajadores del cante, el baile y el toque de Jerez fueron enterrados de mala manera en Sevilla y al Ayuntamiento de esa ciudad gaditana no se le ha ocurrido todavía hacer algún tipo de acto para rendir honores a Carito, La Sarneta, Paco la Luz, el Niño Medina, La Serrana, La Sordita, Currito el de la Jeroma, La Malena, La Macarrona, Fernanda Antúnez, Don Antonio Chacón, El Gloria, La Pompi, La Moreno o Manuel Torres. Estos sí que fueron embajadores del arte de Jerez.