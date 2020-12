PP, izquierda y mujeres alfa

El feminismo típico y tópico habrá sido monopolizado por la llamada izquierda y sus mujeres alfa pero lo cierto es que donde las mujeres alfa están plantando cara y demuestran ambición real de poder -una ambición sana y lógica- es en lo que denominamos derecha. Esperanza Aguirre, Cayetana Álvarez de Toledo, Isabel Díaz Ayuso, Rocío Monasterio, Macarena Olona... Anda que nadie al aparato, a Esperanza ya la quitaron de en medio antes de que ella quitara a Rajoy, a Cayetana algo parecido pero con Casado y ahora les ha salido la discípula de Aguirre llamada Ayuso. El pobre Casado, tan poquita cosa, se ve al lado de estas mujeres como esos personajes que se inventó Forges en sus viñetas, Concha y Mariano o similares . A su vez, los machos alfa de Vox, Abascal y Smith, también tienen que ir con cuidado con Monasterio y Olona porque puede que el peligro para las aspiraciones de todas estas mujeres lo tengan más dentro que fuera y, si no, que se lo pregunten a Julio Anguita con IU-PCE y a Alfonso Guerra con el PSOE. “Pongo la mano en el fuego por mi amigo Alfonso”, dijo el entonces presidente Felipe González para, al poco tiempo, aceptar su dimisión y colocar en su lugar a Narcís Serra (el Abc lo llamaba Narciso, supongo que para molestarlo).

Las mujeres empujan en el PP y en Vox y a ellas se unen algunos jóvenes como en pepero alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. En la izquierda, por ahora, sobre todo obedecen. Carmen Calvo está eclipsada, Celaá carece de carisma, Irene Montero se encuentra apalancada en su virreinato jugando a la igualdad y gastando dinero en veleidades, Yolanda Díaz cree que ha inventado la pólvora haciéndole caso a Errejón con la jornada laboral de lunes a jueves que es algo ya existente hasta en España. Y a Dina Bousselham su jefe alfa llamado Iglesias le puso un estanco que lleva por nombre La Última Hora.

Mientras los hombres de la derecha vacilan, vociferan y predican -algo parecido a lo que hacen los de la izquierda- las mujeres feministas de la derecha ejecutan y tienen las ideas claras, podrán estar equivocadas o no pero no suelen cambiar de opinión a menudo, todo se cuece en los madriles, en Andalucía existe una especie de panmasculinismo porque la Teresa anda a ver si organiza a sus trotskistas y compañeros de viaje y la Susana ya ven, de Vox no sale, es su contubernio judeo-masónico particular, el culpable de que llueva para abajo.

En Andalucía, si el gobierno quiere gestionar mejor Canal Sur -o eso dice- y desinvierte, le salen con que es un servicio público pero en Madrid si Ayuso inaugura un hospital persiguiendo el servicio público le protestan, esto es, gastar mucho en un hospital -que es para la salud de todos- es una barbaridad pero gastar mucho en canales de TV, algunos con escasa audiencia, y quitarle esa pasta a la Sanidad no es negativo porque cuando nos pongamos enfermos con una dosis de programación el virus muere, ¡ya lo comprendo!, torpe de mí, no caía en la coherencia de la cosa.

Ayuso ha afirmado que las raíces de nuestra civilización están en Belén, en el nacimiento de Jesús. No ha estado nada afortunada ahí la mujer pero, bueno, y la izquierda, ¿dónde dice que tiene sus raíces? Vamos a ver, ¿Maduro es de izquierdas o de derechas? Ahora resulta que ZP defiende la prudencia y alejarse de USA y Felipe González todo lo contrario; ahora resulta que Iglesias, Errejón, etc., estuvieron en el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), asesorando a Venezuela y a otros países latinoamericanos considerados de izquierdas y, sin embargo, el mismo día de las elecciones venezolanas le eché un vistazo a la web de Podemos, a Público, a eldiario.es y, ¿qué hallo? ¿Una defensa del chavismo decidida y amplia? No, mínimo espacio y unas noticias de la agencia Efe sobre las elecciones, no informaciones propias. Señoras y señores, Ayuso, Cayetana, Olona y Monasterio dicen saber dónde están sus raíces, entran a saco en la guerra cultural mientras que aquellos que presumen tanto de progresismo, a la hora de la verdad se les ve que sólo tienen detrás humo, simples poses, estrategias que pasan por callar y negarse a ellos mismos para luego, se supone, recoger electoralmente frutos en forma de votos golondrina.