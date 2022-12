PP y Vox: Todos son Casero

Esto es un no parar. Hasta cuando están de acuerdo, los políticos hacen las cosas mal y vuelven a hacer el ridículo. Esta vez los procuradores del PP y Vox se han equivocado al votar y han aprobado las enmiendas del PSOE a la Ley de Medidas de los Impuestos de Castilla y León. Se han marcado un Casero todos a una. Un espectáculo maravilloso. A continuación, el show ha sido dantesco. Desde el presidente de las Cortes de Castilla León (que parecía más el portavoz hooligan del PP que cualquier otra cosa) hasta el último representante de los ciudadanos de esa Comunidad Autónoma, han dado muestras de una histeria, de una polarización y de una falta de clase política, que resulta asombrosa. Aplausos y silbidos al conocerse el resultado de la votación. Peticiones de repetición, intervenciones recordando que eso no puede ser, un receso impuesto por el presidente de las cortes sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. Y los presupuestos de Castilla León que no podrían ser de ninguna de las maneras. En fin, un disparate.

La imagen lamentable y patética de la clase política española no parece tener solución. Reproches, insultos, ataques verbales inadmisibles, bulos, meteduras de pata, mentiras o ataques a las instituciones sin pudor alguno, es lo que nos ofrecen miles de personas capaces de cualquier cosa con tal de mantenerse en su puesto (para el que no se requiere título alguno ni preparación y a los que se accede si alguien decide incluirte en una lista... a saber por qué razón). Y es que no puede ser que la política sea un oficio porque, tarde o temprano, los intereses de cada persona prevalecen sobre los de los ciudadanos. Si tuvieran experiencia laboral en la empresa privada y la posibilidad de trabajar en una de esas empresas gracias a su talento, otro gallo cantaría en España.

Resulta incomprensible que en España sigamos confiando ciegamente en unas personas tan torpes que demuestran su incapacidad día a día. Incomprensible del todo.