Preguntas en búsqueda de la Paz

Ante la situación que se está viviendo en Ucrania, cabe hacerse la siguiente pregunta ¿Cuántos conflictos existen actualmente que rompen la paz?

Uno de los más recientes es el que tuvo que soportar la población de Siria y sigue estando latente; pero ¡atención! existen pequeños conflictos armados que están destruyendo poco a poco la vida de infinidad de seres humanos.

La terrible situación de Ucrania, desde luego, ha tocado nuestras conciencias y nos empezamos a percatar que estamos ante un polvorín de imprevisibles consecuencias.

La siguiente pregunta que tendríamos que hacernos ¿cuánta responsabilidad tenemos los europeos en lo que ahora acontece en Ucrania?

Si buscamos respuestas, éstas pueden ser variopintas y ceñidas a intereses diversos. Al final nos hallamos ante una situación que se nos puede ir totalmente de nuestras manos.

¿Qué deberíamos hacer para que esto no se repita?

La respuesta debería de ser sencilla y de sentido común, hagamos que Europa sea más Europa; pero para esto los ciudadanos que habitamos esta zona del planeta deberíamos de dar el paso de superar nuestras conciencias nacionalistas y buscar nuestra identidad europea. Esto nos lleva a la siguiente pregunta ¿estamos dispuestos a ello?

Hoy estamos concentrados en los ataques que el sr. Putin está ordenando para destruir vidas y ciudades de ucranianos y de Ucrania; sin embargo, no deberíamos de obviar otros conflictos existentes y no me estoy refiriendo a situaciones de combates armados que, sin dudarlo, rompen la paz, quisiera que pensáramos en que las ideologías conllevan muchas veces la generación de desavenencias que inciden directamente en la convivencia de los habitantes de un país.

Desgraciadamente, el primer paso para que se pueda dar el nacimiento de un conflicto armado es el rencor y el odio que muchos políticos adscritos a determinadas ideologías fomentan y alimentan. Estos perfiles políticos, en la mayoría de los casos, llegan al poder por medio de procesos democráticos y una vez instalados en el mismo lo que hacen es impregnar a las instituciones democráticas de su ideología para proceder más tarde a los cambios oportunos que faciliten su perpetuidad en el mando y en el gobierno.

Todo esto hace que la convivencia comience a resquebrajarse y como consecuencia llega la ruptura de la paz. Pensemos en cuantos países se está dando esta situación.

La siguiente pregunta sería ¿por qué se llega a esta realidad?

Las variables pueden ser diversas; pero existe una que no debería pasar desapercibida, los perfiles populistas ahondan poco a poco en las heridas existentes generando un pensamiento de destrucción hacia el orden democrático constituido. Así tenemos que la falta de atención por parte de los políticos y de los gobiernos democráticos a las carencias que se dan en la población son aprovechadas por las ideologías de corte populista para llegar al gobierno.

Por tanto, las dos siguientes preguntas que deberíamos hacernos quienes creemos en la democracia son ¿qué estamos haciendo mal? y ¿por qué los partidos con vocación democrática deciden autodestruirse o destruir al verdadero adversario democrático?

Solemos potenciar el conflicto entre nosotros y surge la siguiente pregunta ¿esto por qué sucede?

La respuesta es también de sentido común, sencillamente se ha comenzado a perder la dimensión democrática en aras del surgimiento de un culto a quien podemos considerar que es un líder y si éste no es humilde y sencillo se empodera, y comienza a perder la perspectiva de servicio que debe de tener todo responsable político. Entonces, todo gira alrededor de aquél que se considera ser el elegido y el ungido para salvar a las conciencias que cree equivocadas, es decir a la oposición política y democrática.

Lo peor que nos puede suceder a las sociedades democráticas es el cultismo al líder y ¡atención! que esto se origina sin darnos cuenta y cuando pretendemos que la situación se reconduzca es, prácticamente, imposible porque sus fieles ya han ocupado todas las instituciones.

Se ha producido una transformación de un partido con principios democráticos en un partido con principios dictatoriales, aderezados éstos con procesos controlados que parecen democráticos, pero que, en verdad, no lo son. Se fomentan espejismos de principios democráticos cuando lo que está sucediendo es un dirigismo populista dentro de las propias estructuras, que se suponen democráticas, de un partido político que dice ser democrático.

No voy a hacer un listado de países que de doce años a esta parte se han convertido en sociedades gobernadas por dirigentes que, llegando democráticamente al poder gubernamental, se están transformando en poderosos magnates de gobiernos que nada tienen que ver con los valores democráticos que deben de regir en sociedades abiertas y plurales.

Todo esto rompe la convivencia y, por supuesto, la paz.

Ahora, si quieren estimados lectores hagan un repaso de lo que ha pasado en Rusia, sin perder la perspectiva de lo que está pasando en muchos países en este mundo, cada vez más convulso, en donde se están quebrantando los principios democráticos y se están instaurando gobiernos de corte populista que terminan secuestrando la democracia e instaurando el culto desmedido a una persona que ejerce un poder que destruye sin miramientos a quienes no piensan como él. Estos fabrican un mundo que no tiene futuro y cuando se percatan que pueden ser removidos lo que hacen es generar un conflicto ficticio que termina convirtiéndose en una guerra abierta, como está siendo la de Ucrania, y en unas desavenencias domésticas que se están instaurando en infinidad de países.

Así, la siguiente pregunta que deberíamos hacernos es ¿cuántas personas han tenido que abandonar sus países en los años recientes debido a que en éstos se han anclado en el populismo y en conflicto permanente?

Hay quien busca la democracia, aunque ésta tenga fallos y deba de avanzar en desarrollar una sociedad de bienestar plena. Sus gobernantes saben que están de paso y que tienen que trabajar por acortar las distancias de la pobreza existente en aras de lograr un bien común que se base en la libertad y en libre mercado. Saben que la alternancia en el poder significa salud democrática.

La siguiente pregunta que deberíamos hacernos es ¿en nuestras sociedades democráticas qué debemos de hacer para no dejarnos arrastrar por los populismos?

Los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad. Los europeos tenemos que construir más Europa porque si no seremos triturados por populismos que destruirán la democracia y, por favor, no nos olvidemos que Ucrania sigue poniendo los muertos y que este conflicto no es el único existente. Hay una cadena que está formada por eslabones que están destruyendo las democracias, rompamos esta cadena apostando por la supervivencia de los principios democráticos, no seamos ingenuos y aseguremos unos cimientos democráticos que sean solidos y seguros para que el edificio de la democracia no termine cayéndose.

La respuesta a todas las preguntas que nos hemos hecho no puede ser otra que la búsqueda de la paz a través de la democracia, actuando en consecuencia cuando ésta quiera ser aniquilada.