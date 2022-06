Presagios y regresos de El Rocío

¿Qué significará eso de que a la Virgen del Rocío se le rompa el paso cada equis años? Nada, sencillamente que hay que prepararlo mejor para los jondeones que sufre. Esta palabra, jondeones o hondeones u ondeones, no la encuentro en el diccionario, la escribo porque, como he apuntado en algún que otro artículo, se la oía decir mucho a mi madre: “Chiquilla, qué jondeones con tanta gente”. Pues eso, que la avaricia del fervor rompe el saco de la resistencia del paso; en esta ocasión, como por lo visto, los materiales eran aún más livianos, peor, porque la movida de la peana-paso ha sido de coco y huevo.

Lo que sí tiene un significado claro es que la iglesia ha vuelto a apuntarse a las cosas del César cuando ha sugerido el voto para la derecha. Hacía bastante que no predicaba diciendo el pecado pero no el pecador al que todo el mundo conoce, sin embargo. Hay quien se ha escandalizado mucho en la izquierda, lo veo lógico porque la izquierda se escandaliza ahora tanto o más que la derecha y se rasga las vestiduras a la más mínima; ¡pues anda que no son sensibles los de las generaciones de cristal y no hay que tener cuidado hablando con estos puritanos digitales! Yo veo bien la predicación (antes, de joven, no, entonces era rojo explícito), Jesucristo lo tenía claro, sentenciaba sin dudas: el que no está conmigo está contra mí. Punto. Luego llegó la Iglesia interpretando todo lo que el Maestro dijo y hasta eligió cuatro evangelios de todos los que se escribieron decenios después de la muerte del Hijo de Dios. El máximo representante de la Iglesia es el papa Francisco, pero observo desde hace tiempo que lo puentean cuando les parece. Por ejemplo, la autoridad eclesiástica de El Rocío, sin explicitud, ha dejado la puerta abierta al voto a Vox que no ve con buenos ojos ni al colectivo LGTBI ni al propio papa que hace poco volvió a mostrar comprensión por el mentado colectivo. Por tanto, el predicador rociero, monseñor Santiago Gómez Sierra, obispo de Huelva, sencillamente se pasó.

¿Se pasó? No. Eso lo dicen quienes viven en el eterno relativismo y se creen los defensores máximos y únicos de los llamados vulnerables. Tiene razón el diario Abc, cuando afirma que el prelado se remitió a la nota de los Obispos de las diócesis de Andalucía que aludía a que «en esa coherencia con la fe cristiana, es necesario respetar el derecho a la vida humana, inviolable desde su concepción hasta su muerte natural; el reconocimiento, la promoción y la ayuda a la familia, como unión estable entre un hombre y una mujer, abierta a la vida; la protección del derecho de los padres a educar a sus hijos según las propias convicciones morales y religiosas; el respeto a la dignidad de toda persona, a la libertad religiosa, a los valores espirituales y a la objeción de conciencia; la defensa y ayuda a los más débiles de la sociedad, como ancianos, jóvenes, parados e inmigrantes».

Eso lo firmarían las corrientes progresistas creyentes: lo revolucionario es defender la vida y la familia, no la muerte, la dispersión y la confusión, ¿qué sociedad se puede extraer de ahí? Ahora lo que estoy esperando es que de una vez aparezcan en la TV, en horas de máxima audiencia, debates entre todos estos que afirman defender la vida y a los más débiles y me expliquen las causas de la existencia de débiles y otras circunstancias concretas, de palabras estoy hasta mi tonsura sesentona. Faltan los análisis. Espero eso y espero a los rocieros de vuelta. Los comprendo, aguardando dos años por el Covid y ahora los ingenieros que han reconstruido el paso no han calculado bien ni la pasión de los almonteños con su monopolio inicial de la Virgen ni las ganas de ver a la Blanca Paloma, unas ganas que nos llevan a los jondeones. Eso sí, estoy de acuerdo con Manuel Bohórquez en que se está muy tranquilo en los pueblos sin los rocieros, a mí es que nunca me ha gustado esa forma de salir a cohetazo limpio desde las 7 de la mañana o antes con el argumento de que yo me voy de romería y si hay cien personas que están durmiendo porque trabajan de noche o están enfermos o ancianos nos importa un pito o, mejor, una flauta y un bombo. ¿Mira que si la Virgen ha querido protestar por eso y otros aconteceres y ha provocado que una vez más se rompiera el paso en el que pasa?