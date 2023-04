Presentado el Festival Flamenco de la Mistela y el 19 de mayo la presencia de Iñaki Gabilondo

Los Palacios y Villafranca están que no paran de un acontecimiento a otro. El pasado fin de semana la Feria Agroganadera, Comercial y gastronómica, finalizo con un balance muy positivo de personas que asistieron y una importante cantidad económica de transacciones en el mundo ganadero y empresarial. Desde aquí quiero enviar un saludo a Juan Manuel Valle, alcalde de Los Palacios que, tras pasar unos días en el hospital, ya se encuentra en su domicilio recuperándose de una dolencia pasajera. Conociendo a Juan Manuel, lo de estar en casa y no poder estar disfrutando con sus paisanos del ambiente de la feria, será de las cosas que no olvidará en su vida. Animo alcalde y en nada de tiempo espero que este con las pilas puestas para afrontar la campaña municipal que tenemos a la vuelta de la esquina.

La Tertulia Cultural Flamenca El Pozo de las Penas y el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca han presentado el Festival de la Mistela 2023, que se celebrará los días 13, 14, 20 y 21 de octubre, y el elenco de artistas que lo conformarán en el 50 aniversario de esta cita que data de 1973 y que, a su vez, fueron galardonados con la prestigiosa Venencia Flamenca. De esta manera, el viernes 13 de octubre actuará el pianista Paco Montalvo, el sábado 14 de octubre lo hará la bailaora Rocío Molina, el viernes 20.

El Festival de la Mistela 2023 también hará entrega en su 50 aniversario de la Venencia Flamenca al toque, al jovencísimo pianista mallorquín de 15 años Antón Cortés, que entre sus logros cuenta con haber conseguido el pase a la Final en el Festival de Cante de las Minas de la Unión en 2021, y el sábado 21 de octubre, para cerrar el Festival de la Mistela 2023, subirá al escenario del Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández la cantaora onubense Argentina. Esté año con acierto el consistorio Palaciego han querido realzar todo este festival de la mistela con la presencia el mes próximo de Iñaki Gabilondo. La II Primavera Flamenca Manuel Herrera arrancará el próximo domingo 30 de abril, a las 20.30 horas, en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández, con un concierto a cargo del guitarrista Rafael Riqueni.

El viernes 5 de mayo, se presentará el libro póstumo de Herrera en la propia peña, Flamencos. Viaje a la generación perdida, y a continuación actuará la cantaora lebrijana Inés Bacán. El 12 de mayo será la bailaora Cristina Hoyos quien recordará los hitos fundamentales de su vida artística, en su encuentro con Carmen Pulpón. Se entregará el galardón Cabal del Pozo de las Penas al maestro de la radio Iñaki Gabilondo, será el 19 de mayo. Conociendo a Iñaki estará encantado de recibir este galardón, teniendo en cuenta que, en esa radio y durante su dirección, la provincia comenzó a cobrar el protagonismo que antes no tenía. Iñaki fue el impulsor y la persona en darse cuenta del potencial de nuestros pueblos y así la emisora decana de la ciudad se convirtió en referente de los municipios de nuestra tierra. Enhorabuena por todo lo que este ayuntamiento organiza y enhorabuena también a los habitantes de los Palacios por volcarse en todos los acontecimientos que se celebran en esa localidad y sus pedanías.