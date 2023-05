Presentes agónicos y justicia social

Media mañana de un día más, laborable, trabajando en casa, en esa suerte de espacio y tiempo donde el sistema social quiere que no distingas entre tu libertad de actuación y el nec-otium...entendiendo al ocio como actividad sin recompensa lucrativa, según la visión impositiva hegemónica.

Coches pitando en la calle, voces, algo extraño, abro la ventana e intento entender. Supongo que algún incidente menor, un exabrupto típico que discurre sin mayor trascendencia. Vuelvo a la maldita pantalla o interfaz permanente y de nuevo en el exterior se alternan silencios y frases en alto. Interrumpo de nuevo tarea con la curiosidad alimentada por el cansancio y se presenta el mismo panorama, aunque ya hay una fila de vehículos detenida en la calzada ante un punto imaginario y vacío de impacto, a unos 20 metros. Subo la vista en vertical y veo a una persona, mejor dicho...un vecino que no conozco de vista ni sé su nombre, sujeto en el exterior del pretil de la azotea en precario equilibrio de su cuerpo, aparentemente tranquilo y concentrado en su propósito.

El conato de suicidio hace que la posición adoptada sea lo suficientemente potencial para que pueda acabar –pese al arrepentimiento– en un desgraciado accidente y la pérdida de una vida en directo que por momentos...me parece inminente, cruda e inexplicable en el contexto de aturdimiento cognitivo en el que me encuentro. Abajo las llamadas se reiteran a urgencias, en los balcones cercanos se improvisan psicólogos, los trabajadores de la obra cercana salen de sus tareas, conductores impacientes empiezan a comprender las razones del atasco puntual y todos nos incorporamos a un cortejo común que trata de hablar y calmar. Apenas escucho palabras sueltas como “hijo” y no sé muy bien que más razones, seguramente contundentes para tal determinación.

En un minuto he pasado del impávido letargo de no conciencia a un terror real e interno por el posible final de una existencia joven, de un padre, de un hijo, de una pareja, de una historia que ha podido perder toda conexión elemental con su entorno, porque con todo probabilidad tiene poco o mal anclaje a lo que aferrarse, una metáfora del nervioso punto de contacto que forman sus manos. Estoy tan cerca que cuando cruzo la mirada con esa persona, no sé qué hacer o decir. Tal vez lo asuste, puede que le provoque un desequilibrio al girarse, o que ni siquiera me escuche entre otras voces que tratan de ayudar. Bajo la cabeza avergonzado con una gélida tristeza, esperando que de alguna manera entienda que recibe mi apoyo. Tras unos minutos que me parecen un eterno discurrir, un par de vecinos del mismo bloque consiguen acercarse, tener conexión y hacerlo desistir de tal empeño.

Cuando el volumen y el peso están fuera del riesgo de la gravedad, cierro los cristales, me siento y lloro de una manera contenida, desconsolada y angustiosa, consciente de que la empatía castrada de nuestro contexto epocal nos convierte en seres eliminables, peor aún...en piezas que deciden ser retiradas por decisión propia ante la imposibilidad de subsistir. En algo más de tiempo que se ha modulado intangible, llega Policía Nacional, bomberos y 061, lo que otorga cierta sensación de respaldo asistencial mezclado con procedimientos rutinarios que pueden paliar temporalmente un acto concreto, pero que seguro no soluciona la problemática intrínseca por la que una mañana cualquiera una persona decide intentar poner fin a su vida.

Con más calma pero con la fuerza de una riada, vomito notas e ideas para este texto por si sirve para que almas contiguas adquieran conciencia de un hecho que me temo no es ocasional, o quizás también por terapia propia al eliminar del pensamiento que nunca me vea en ese dilema. Temeroso de que los pensamientos oculten que el edificio con los pilares dinamitados sea uno mismo, soy consciente de esta frágil realidad porque no ha sido ajena en lo muy cercano. Nos creemos seguros de nuestra estabilidad personal y aguantamos la agresión constante por la supervivencia pero por aportar datos (INE): en España y en 2021 fallecieron por suicidio 4.003 personas. Indago un poco más y no acabo de asumir si es buen síntoma que exista una Fundación Española para la Prevención del Suicidio, un Observatorio asociado a dicha tarea o que el 024 sea la línea de atención del Ministerio de Sanidad a la conducta suicida.

Los trastornos mentales fundamentalmente centrados en procesos depresivos son una verdadera plaga de nuestro tiempo. La dinámica compleja de vida y la pérdida de una auténtica estructura social sostenible para todos es una fractura tectónica que pueda provocar colapsos múltiples. Si hasta en sociedades y democracias avanzadas las teorías centradas en el llamado individualismo de estado (promover la autonomía individual) o el más común concepto de estado de bienestar (otorgar servicios y derechos sociales a la totalidad de los habitantes de un país), se encuentran en jaque interno, qué tipo de esperanza se puede otorgar a millones de personas desplazadas, refugiadas o sujetas al hambre, la miseria y la violencia.

En medio de estas posiciones se expande ese neoliberalismo salvaje que solo aboga por la solución privativa de cualquier aspecto humano. Da auténtico asco y vergüenza escuchar a dirigentes políticos divagar sobre lo que es o no es justicia social con un discurso simplista, ignorante y lleno de desprecio, que no para de ganar adeptos entre aprendices de Lobo de Wall Street. Además de los grandes oligopolios del poder económico y la patronal, empieza a ser común en las universidades, en el pequeño empresario y hasta en clases económicas bajas, la idea de que cada uno se busque su solución personal. Un mantra hueco que habla permanente de eliminar impuestos (las infraestructuras y los servicios públicos se pagan solos), y de “libertad” individual, beneficio y emprendimiento propio frente a un Estado que parece ser despojado de funciones.

Si lo piensan, da igual que sea la comunidad de propietarios donde viva o que haya que unirse para reivindicar y luchar ante un problema que afecta a un vecindario, a un barrio o una ciudad...para arrimar el hombro nadie da un paso, para recibir beneficios logrados por otros, sin problemas. Esta catadura moral e intelectual se extiende en un panorama generalizado de desinformación, banalización y adormecimiento colectivo, y si a estas alturas hay que explicar la necesidad indiscutible de un marco sólido de derechos humanos, entendido como un amplio espectro de derechos económicos, laborales, sindicales, sanitarios, educativos, sociales o culturales, mal vamos. Debería ser cristalino reconocer que un Estado debe procurar e intervenir para garantizar el equilibrio y la equidad entre su población, especialmente en favor de las personas más desfavorecidas.

Ignoro si mi estabilidad emocional va en declive con los años, camino de la misantropía, la rabia acumulada y la incredulidad en el buen hacer de la especie humana, pero me resisto a no creer que haya soluciones. Me temo que no estamos calibrando en su justa medida el nivel de frustración interna como sociedad. La autoeliminación solo es un camino para canalizar el caos interior, pero otro es la ira y la violencia volcada hacia lo externo. En un mundo donde no parece poder negarse el aumento y la conjunción de circunstancias fatídicas y potencialmente catastróficas a escala global, deberíamos dedicar una parada y revisión completa a las causas y responsabilidades de los vaticinios ya presentes.