Presupuestos, los nervios de la derecha

Ya tenemos lo que se esperaba, unos presupuestos para ganar las elecciones. Y como la derecha aguarda con pasión ganarlas ella, se nos ha puesto nerviosa. Pregunto: ¿qué hubiera hecho el PP en esta misma situación? El equilibrio entre ingresos y gastos, eso sin duda, porque el PP es la razón pura de Kant y el gobierno de izquierdas el despelote de la entropía. En esos Estados Unidos, a los que ama tanto la derecha, tienen el gasto público y el hecho de endeudarse por algo acertado y sin embargo en España es un pecado. O todos moros o todos cristianos, ¿no? No. La derecha se rasga las vestiduras ante el deseo de un gobernante de seguir gobernando. Si no lo consigue y deja España hecha unos zorros, el PP y Vox, si lo acompaña, llevarán a cabo sin duda un gran esfuerzo patriótico para colocar a España en su sitio. Así que podemos estar tranquilos, al final siempre vamos a pagar los mismos...

Con el PSOE pagamos los de la clase media, sobre todo. Y con el PP igualmente. Le añadan más impuestos o no, los “ricos” van a seguir siendo ricos, apoquinamos los demás. Y vamos a ver, ¿se trata o no se trata de que consumamos? Pues ahí están todas esas dádivas de Pedro Sánchez a repartir como malos hermanos: todo el mundo recibe algo, es la lotería del gasto público muy bien repartida más la inyección de los fondos europeos. A todos nos ha tocado un pellizco y a algunos dos pellizcos. Un subidón de las pensiones, los que las tengan más altas, mejor. El cheque bebé que ZP le negó a la madre de una de mis hijas porque no era española entonces. El tren al alcance de todos, a los funcionarios nos van a seguir dando lo que se nos debe desde 2010 y aun así seguirán en deuda con nosotros. CCOO y UGT han pactado con el gobierno y así todos quedan bien: pueden ser casi tres millones de votos. Sumen los de las mujeres, los de los jubilados... ¡ostras!, ¡que a Sánchez a lo peor le salen las cuentas y vuelva a ganar las elecciones porque con ERC y Bildu ya deben tener el pescado vendido!

¿Ahora qué va a hacer la derecha? Oye, se queja de todo, menos del 25% de aumento en el gasto armamentístico. Qué paradoja, la católica derecha mediática eso lo pasa por alto como se pasa al pacifismo del Evangelio cada vez que le sale de ahí. El Papa Francisco es un indeseable porque quiere que Ucrania y Rusia entren en razón. Me agrada coincidir con él, menos mal que alguien de muy arriba afirma lo que yo, desde mi humildad, llevo diciendo desde que empezó el conflicto: que no se puede cercar militarmente a un país que ha hecho lo que todos querían: derribar el comunismo con nuestra ayuda y asesoramiento, conservando muchas armas nucleares.

Si le parece a la derecha, eliminamos ese 25% adicional de gasto militar y lo arrimamos para aminorar las angustias y las miserias que sobresaltan a los españoles. No, ¿verdad? Porque entonces no obedecemos a la necesidad de disminuir nuestros males, sino que desobedecemos a los presidentes de España que son Biden y la UE. Uy, qué raro es todo esto. De manera que no está bien que mucho personal tenga más dinerito para que pueda gastar más en asuntos básicos y en otros porque entonces se dispara más la inflación. ¿Y por qué no se detiene la inflación? ¿A qué viene elevar a santidad y a dogma ciertas leyes del mercado que sólo sirven para joder? ¿Para qué quiero yo gobernantes que están por debajo de las leyes de un dios que han erigido, al que llaman Mercado?

A ver si se me entiende. Yo deseo que este gobierno no siga en el poder en 2023, es un gobierno indigno e inmaduro, reaccionario, que mi país no se merece. Eso no significa que tenga dudas sobre la coherencia de los otros y que no me haga preguntas sobre lo que creo que es hipocresía y contradicciones. Por fortuna, no tengo que ganarme la vida repitiendo como un papagayo las predicaciones que desde la SER y desde la COPE, lanzan Àngels Barceló o Carlos Herrera. La una con que son los presupuestos sociales jamás vistos. El otro con que vamos todos de paganinis y que esto va a la catástrofe. Ambos son más políticos que periodistas porque los periodistas buscan la verdad, todas las posturas, no el adoctrinamiento, el voto. Ellos, que se les llena la boca hablando de democracia, se limitan a intentar no perder oyentes y ganar a otros. Respeto sus libertades editoriales, pero eso no es periodismo, no tendría yo que estar escuchándolos a ambos si lo fuera. La una para que Sánchez siga, el otro, nervioso porque el PP puede ser víctima del voto comprado. Repito, ¿qué hubiera hecho el PP en una situación similar?