Primarias en el PSOE: cuatro nombres, dos candidatos y un destino

Cuatro son los nombres para la candidatura del socialismo andaluz a la Presidencia de la Junta de Andalucía . A dos de ellos los descartamos de inicio, no por su valía sino por el apoyo que tienen de sus bases. Luis Ángel Hierro, sevillano y catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, no es la primera vez que presenta su candidatura, pero no prosperó por falta de avales.

El otro candidato es un viejo conocido en este tipo de convocatorias. Es el médico granadino Manuel Pérez García, que tampoco contará con el respaldo suficiente.

Nos quedan dos: la expresidenta, Susana Díaz, y el Alcalde de Sevilla, Juan Espadas. La primera, como dice una notable del socialismo andaluz, está desgastada y dentro del balance que puede presentar, hay un hecho que supera con creces al resto: después de casi 40 años de gobierno socialista, perdió la gobernanza de la comunidad en favor de la derecha. Ha estado ligada directa o indirectamente en casi todos los escándalos socialistas de los últimos años y además, al principio, luego no, se declaró antisanchista y peleó por la Secretaria General del partido. Ahora nuevamente se enfrenta a él y eso a lo mejor puede ser uno de las pocas cosas que sumen a la hora de evaluarla. Susana es trabajadora, se ha pateado Andalucía en su campaña particular y conoce los entresijos del aparato del partido como nadie. Lo tiene muy difícil y ahora está valorando los apoyos con los que cuenta y con los que le van a dar la espalda, que parece que son muchos, el día de las votaciones.

El otro candidato es un hombre de moqueta, de interior, no es un candidato conocido por los militantes de a pie, pero es un hombre calmado, pactista, buen negociador, políticamente correcto, muchos años ligado a la Junta de Andalucía con distintas responsabilidades y además es el candidato propuesto por Sánchez; este aspecto le puede restar votos por el comportamiento marrullero del actual presidente del Gobierno. No obstante, en principio, es el candidato ganador, pero tiene que hacer su campaña él mismo, ser como es y no dejarse influir por las recomendaciones y estrategia de su jefe, el mentiroso Sánchez, ni entrar en descalificaciones permanentes con los partidos de la oposición ni aliarse con aquellos que casi nadie quiere. Que Juan Espadas sea Juan Espadas ahora más que nunca y ganaremos todos.

No sé quién dijo «las conductas son como las enfermedades, se contagian de unos a otros». Sr. Espadas póngase la mascarilla y no se contagie del coronasanchez.