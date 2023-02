Progres en los barrios pobres

Ha dicho el actor malagueño Antonio de la Torre, que Málaga está muy bonita pero que le gustaría ver cómo están los barrios. ¿Es que los barrios pobres no son también Málaga? ¿Es que el actor y periodista no va a los barrios? Debería, por su interés por lo social, la sanidad pública y las clases más necesitadas. En Sevilla seguimos teniendo algunos de los barrios más pobres de España y no veo que los progres más famosos los visiten para lanzar la voz de alarma a través de las redes sociales. Un día me encontré a un famoso muy de izquierdas en Su Eminencia, una barriada sevillana de enorme pobreza, y me preguntó que dónde podía aparcar para evitar que le robaran el bólido de clase alta. No creo que su visita tuviera nada que ver con comprobar cómo viven allí aún algunas familias de clase obrera. Los famosos no van a esos barrios, aunque sean de izquierdas. Cuando vivía en esta barriada, en los setenta, a veces iban los socialistas a asambleas vecinales, con sus chaquetas de pana, y en cuanto escuchaban la sirena de la policía desaparecían como por arte de magia. Solo se quedaban los comunistas, que dieron siempre la cara en los momentos más difíciles. Me jode cuando escucho decir a los progres del cine o el teatro lo importante que es la sanidad pública, pero que donde se está seguro es en la privada. No lo dicen, pero lo piensan. El que tiene dinero, aunque sea rojete, se va a la privada porque cree que es más segura. Cuando la ex vicepresidenta Carmen Calvo pilló el bichito, el virus, se fue a la Clínica Ruber para no correr ningún riesgo. Se fue allí porque podía, evidentemente, pero si fueran coherentes y honrados apostarían por la sanidad pública, que en nuestro país es de una calidad extraordinaria. O lo era, porque desde hace dos o tres años ha cambiado bastante. Tienes que ponerle dos velas al Gran Poder para que te den cita antes de palmarla. Habría que organizar visitas guiadas a los barrios pobres para progres sensibles, lo mismo que se organizan para ver monumentos o tabernas decimonónicas del casco antiguo. En Málaga, que el guía sea Antonio de la Torre, que está puesto en barriadas obreras.