Prohibido indignarse

No veo dónde está el problema de que ciudadanos indignados vayan a la sede de un partido a protestar, en este caso, la del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. ¿Por qué no, siempre que se haga de manera pacífica? La del pasado lunes fue una manifestación pacífica, pero la policía gaseó a los manifestantes, algo que no se hacía desde que hubo serios altercados por la detención del rapero Pablo Hasél, en 2021. Y, claro, la manifestación de ayer sí fue algo violenta o una parte de los manifestantes, los que van a reventar manifestaciones sean del color político que sean. Pero faltaría más que los ciudadanos no puedan ir a la sede del Partido Socialista a mostrar su indignación por lo de la amnistía y otras chapuzas nada democráticas de Sánchez, porque el presidente del Gobierno es de ese partido y una importante mayoría de sus militantes aprueban sus barbaridades.

Dijo ayer Susana Díaz, que es poco democrático que los ciudadanos vayan a protestar a las sedes de los partidos políticos. Lo que es poco democrático es que una demócrata diga eso y, como recordarán, animara a su tropa a rodear el Parlamento de Andalucía cuando llegó el PP al Gobierno andaluz, en 2019. Hasta fletó autobuses para protestar por la investidura de Juanma Moreno. También la ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, dijo ayer que es poco democrático “atacar a los partidos políticos”. ¿Qué ataque? Es más ataque utilizar gases lacrimógenos contra los manifestantes, que ir a protestar a la puerta de un partido político. Lo de gasear a los manifestantes fue una decisión política, y eso sí que es poco democrático. Mostrar tu indignación en la puerta de un partido, no lo es. En Barcelona les tiraban adoquines a los policías antidisturbios y ahora están negociando el olvido y lo de aquí no ha pasado nada. Sí, el jefe de los socialistas.