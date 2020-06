¿Prohibirán La Biblia?

¡Toma ya! Cuatro meapilas laicos se quejan y la HBO descataloga provisionalmente la película Lo que el viento se llevó por racista. A la película se la ha llevado la censura, la señorita Escarlata seguirá pasando hambre y la negra que le apretaba el corpiño se queda en paro y pasa al grupo de los vulnerables, ya creo que viene para acá de polizona en un barco mercante –no tiene dinero para el billete de nada- a ver si pesca algo del salario mínimo vital, ése que antes iba a crear vagos –según la derecha y la derecha al cuadrado- y ahora ya no. No se descarta que, con el mismo fin que su criada, también arribe a nuestras costas la propia Escarlata, aunque se rumorea que el mundo feminista está dividido: unas la quieren echar por negrera y otras creen que la culpa de todo la tiene el patriarcado opresor de Clark Gable. Se tiene sin embargo la esperanza de que Cayetana Álvarez de Toledo le dé asilo en sus posesiones.

La que ha formado el policía ése matando al señor George Floyd que para mí es el nombre más excelso que se puede tener hoy en este planeta: George por George Harrison y Floyd por el grupo de rock sinfónico, el que nos demostró que mejor que lo que hicieron ellos no se puede hacer, al menos en lo que se refiere a rock de ese tipo.

No contenta con haberse cargado la mejor serie sobre periodismo que conozco, The Newsroom, esta vez por contar demasiado claramente la porquería que hay detrás del periodismo, ahora la HBO de Time Warner aparta a la señorita Escarlata y todas sus tonterías provisionalmente hasta que se calmen los puritanos de la religión idiotista y se olviden de todo porque se estén distrayendo con otras maldades humanas que nunca hacen ellos, claro, eso siempre lo hacen los demás, ellos son puros cual alcohol de botica. Desde luego, aquí hay que aplicarse el dicho ese de “qué mal lo estamos pasando, pero cuánto nos estamos riendo”.

Y es que ahora viene lo peor que es la continuación de esta purga en pro de la pureza da la raza humana. Si ya desde 1934 hasta 1968 estuvo vigente el código Hays, concebido por William H. Hays, miembro del partido republicano y el primer presidente de la Asociación de Productores y Distribuidores de Cine de América, con el fin de velar en el cine de Hollywood por las buenas costumbres en materia de sexo, palabras y expresiones, y antes, entre 1920 y 1933, tuvimos la ley seca con destacado papel de la puritana Carrie Amelia Nation, ayudada por diversos políticos, y tiempo después apareció el macartismo del senador Joseph Raymond McCarthy, ahora tenemos un nuevo ataque de la ignorancia más supina y del miedo a la libertad más auténtico con estas medidas y otras como derribar estatuas de Colón que han sido precedidas por decisiones como tapar a los moros que Santiago Matamoros se está cargando en las representaciones iconográficas y esculturales correspondientes.

No me digan ustedes que mi tiempo no es divertido, el tiempo donde la gente se forma por lo que lee en los anuncios de las paradas de los autobuses, del metro o, claro, por lo que se pasan unos a otros amiguetes y conocidos a través de las redes. Porque lo malo es que lo que empieza en el país donde siempre creyeron que México era España y en las películas se bailaba flamenco en México y los mexicanos siempre son los idiotas payasos frente a la buena pinta y la inteligencia del yanqui –¿eso no es racismo? -, en ese país donde no saben lo que es un castillo, inventan paridas que luego llegan a todas partes y se convierten en dogmas.

La prueba evidente de la ignorancia que sufrimos en la actualidad es lo que dice la propia HBO, cuando se reponga la cinta censurada se acompañará de una advertencia: "Lo que el viento se llevó es un producto de su tiempo y reproduce algunos prejuicios étnicos y raciales que, por desgracia, han sido comunes en la sociedad estadounidense". ¿Y esto no se sabe en un país tan poderoso y culto ni en el resto del mundo? Pues no. Entonces, ¿cómo nos va a extrañar lo que está ocurriendo? Relájese y páselo bien que ni los Hermanos Marx eran tan divertidos.

Me pregunto qué harán ahora, ¿se cargarán por racistas todas las películas del Oeste de indios malos? ¿Se atreverán con La Biblia, que reboza sangre, violencia y supremacismo contra quien no está de acuerdo con la Verdad revelada? “La venganza es mía, dijo el Señor”, afirman en las pelis yanquis, y cada día asistimos a decenas de películas gringas en la TV con el mismo argumento: la venganza como acto en el que el afectado se toma la justicia por su cuenta. ¿No es racismo afirmar que el pueblo judío es el elegido por Dios? Adelante, consumemos la barbarie: hace falta una nueva lista de libros prohibidos, empezando por La Biblia, para completar el encarcelamiento de Escarlata.

Supongo que la gente, en general, es rematadamente idiota, hay que estar pendiente de que el niño se vaya a la cama porque la película tiene dos rombos y de que todos y todas no vean determinadas proyecciones porque los nuevos ayatolás de Occidente han sentenciado que hay racismo detrás. O machismo, o maltrato animal o atentado contra la dignidad de las acelgas. En lugar de reforzar y mucho la educación y la formación, se corta por lo sano: a prohibir. Torquemada regresa. Bien pensado, nunca se fue.