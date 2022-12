Propinas no, ¿por qué?

La Comunidad de Madrid está haciendo una curiosa campaña publicitaria para que dejemos propinas cuando vamos a un bar a comer o a tomar un simple café, y enseguida han salido los de la izquierda del taco, los enchufados en La Sexta por los partidos políticos, a decir que lo que hay que hacer es subir los sueldos. Estamos de acuerdo con esta genialidad. Reprobemos también las limosnas del Gobierno, que además se sacan del dinero de todos, estemos o no de acuerdo. Hace dos días vino un fontanero a casa, trabajó quince minutos, cobró lo que tuvo que cobrar por parte del seguro y le di 5 euros para una cerveza o un café. Los cogió encantado y me dio las gracias con una anchurosa sonrisa.

No creo que se sintiera humillado, como jamás me sentí yo cuando repartía pan, entregaba trajes de una sastrería o servía platos en un restaurante y me daban propinas. El sueldo se lo daba a mi madre y las limosnas me las guardaba para el tabaco, el carné del Betis o el cine. Si el Gobierno nos pide de todo a los ciudadanos y nos obliga a ser solidarios con la imposición de determinados impuestos, ¿qué problema hay con que en Madrid pidan a los ciudadanos que dejen propinas? Nos piden órganos, ropa y muebles usados, sangre, médula ósea, dinero para los pobres del mundo, habitaciones para refugiados y hasta el aceite ajado para mandarles jabón a los países que viven en la miseria.

¿Qué problema tiene la izquierda de La Sexta, donde machacan a Isabel Díaz Ayuso cada semana por apoyar al Partido Socialista a que recupere el poder? Pues solo ese, el de atizarle al Gobierno de Madrid, sobre todo a su presidenta, que está siendo víctima de una persecución totalmente salvaje y denunciable a todas luces. Ahora por la campaña del asunto de las propinas, que teniendo en cuenta los problemas tan graves que tenemos, con la democracia en claro peligro, es una verdadera chorrada. Es que aunque nos duplicaran el sueldo este año que viene, que no caerá esa breva, lo de dejar propinas en los bares es una tradición muy española. A veces la dejamos por no llenar el bolsillo de monedas. Hay países en los que es algo obligado, que no es el caso de España, donde se deja a criterio del cliente. O sea, que es un acto de libertad. Es también una manera de premiar el buen servicio.

Consulté ayer con un amigo que trabaja en un restaurante de Madrid y me dijo que hay días en los que saca 100 euros, más que de sueldo. Es un dinero que no se declara, algo que anoche criticó en La Sexta la comunista Tania Sánchez. Vale, que se declaren las propinas y también lo que no declaran los diputados y senadores españoles. El 40% de lo que gana un diputado o un senador no tributa. Se llevan casi dos mil euros al mes limpios de polvo y paja. Que diga Tania Sánchez cuánto ganó entre 2015 y 2019, siendo diputada del Congreso por Izquierda Unida. Es verdad que el Estado deja de recaudar decenas de millones de euros al año por las propinas que no tributan. Pero, ¿cuánto dejamos de recaudar por las dietas de los diputados y senadores, que no se declaran? Y los muy tunantes se callan como zorras.