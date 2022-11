Protestas con razón pero descaradas (1)

Las batas blancas sólo se ven por los lugares donde gobierna el PP. No olvidemos que al menos en Andalucía también salieron a la rúa cuando estaba Susana Díaz, sé de buena tinta que era una de las protestas que más la irritaban. Ahora, los sindicatos, parece como si volvieran a ser lo que fueron: cadenas de transmisión ideológica de los partidos. A mí aquello me gustaba, el PSOE con su UGT, el PCE con sus CCOO. Era una buena estrategia, los socialistas por su lado y los comunistas por el suyo, los más viejos recordamos incluso aquella pelea dialéctica de Nicolás Redondo y Marcelino Camacho en TVE, donde se veían las diferencias entre quienes querían maquillar el sistema y quienes lo querían ir derribando. A ambos dirigentes terminaron arrojándolos a la papelera, Nicolás no era socialdemócrata, era socialista. A Marcelino, que tantos años estuvo entre rejas, lo traicionaron las nuevas generaciones que empezaron a arrimarse a la socialdemocracia. Qué diferencia hay entre aquellas CCOO que yo conocí en la época de Juan Bosco -que en paz descanse-, el periódico Realidad, en el que escribí algo, y las de ahora. Y eso que Bosco tampoco es que fuera un prosoviético como el “comandante” Romero con mando en plaza en Badolatosa-Casariche. Los medios se escandalizaban con el comandante Romero. Una vez le preguntaron en la SER si era verdad que se consideraba prosoviético y dijo que por supuesto y que le gustaba mucho Lenin. Oh, qué barbaridad, eso, como se dice hoy, en aquellos entonces era “muy fuerte, tú”. Oye, y lo sigue siendo, qué divertido.

Cómo me enrollo, ¿eh? La vejez es lo que tiene, pero al menos puede servir de datos para una historia cotidiana, lo que digo es verdad, palabrita del Niño Jesús. Sigo con las protestas porque son descaradas en su lenguaje implícito y las hay nacionales e internacionales. Eso sí, unas son más interesantes que otras. Protestar contra lo que tardan en darnos cita médica es justo y necesario porque eso existe y no sé si a alguien le dieran a escoger entre una buena sanidad o la democracia qué haría porque la Seguridad Social estaba ahí macilenta desde tiempos republicanos y sin embargo fue Franco quien le dijo levántate y anda, que me acuerdo yo de chico lo que la gente comentaba aquello, para bien. Es muy correcto que a la derecha le recuerden que no es lo mismo que te cuide un médico con las bendiciones de pruebas y exámenes públicos que otro que haya sido bendecido por un dedo familiar que lo ha colocado aunque no se le dé bien la profesión. Y es también positivo que un enfermo coma con los alimentos cocinados desde lo público -sin afán de lucro- que desde lo privado que si te puede meter gato por liebre sin duda te lo va a meter en virtud de la ética del “hombre, lobo para el hombre”.

Ahora bien, vamos a ver. Si Madrid o Andalucía tienen pegadas geográficamente otras comunidades autónomas que ofrecen aún peores cifras sanitarias que ellas, está muy feo que se proteste en unos casos sí y en los otros no, sólo para no perder los estipendios que convierten a miles de sindicalistas en pseudofuncionarios del Estado, ¿o es que el dinero de los trabajadores paga a sus representantes de forma voluntaria y libre? No, al revés, la mayoría de los afectados por la mala sanidad deben ser idiotas de remate que no se dan cuenta de que están siendo perjudicados y no están ni bien concienciados ni sindicados. Haría falta entonces una manifestación contra esos inconscientes que se quedan en casa en lugar de acompañar a las batas blancas como si fueran los flautistas de Hamelin con la diferencia de que en esta ocasión no buscan exterminio alguno sino el bienestar de la clase obrera y los vulnerables. Hablo de “esos inconscientes” porque yo sí que hace bastantes años que estoy en un sindicato a pesar de que me veo menos afectado por la tardanza sanitaria al ser funcionario. Creo que los sindicatos son muy necesarios y sus protestas también, pero, caramba, que esas protestas no sean campañas electorales porque entonces me dan ganas de quitarles mi cuota de afiliación que ya bastante les pago con mis impuestos al Estado.