Protestas sanitarias en los pueblos del área de Osuna por el cambio de hospital

Mantuvieron el pasado martes una reunión telemática con la delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía, Regina Serrano, y en la que han estado presentes los alcaldes y alcaldesas del Área Sanitaria de Osuna, para informarles acera de la inminente adscripción del hospital de Écija al hospital comarcal de la Merced de Osuna, incorporación a la que los representantes municipales se muestran en Contra. El hecho de citarlos a esta reunión se ha producido a raíz de la denuncia que han realizado en los últimos días en la que exponíamos que los pacientes de Osuna y de los pueblos de la comarca tendrían que ir a determinadas intervenciones quirúrgicas y a consultas de profesionales médicos especialistas al hospital de Écija.

En todo momento, en esta reunión ha habido un interés en mostrarnos que esta fusión es una ventaja para Osuna y para los pacientes, bajo el pretexto de que van a ser atendidos en menor tiempo. Desde la delegación territorial de Salud reconocen que, efectivamente, el paciente puede optar a ir al hospital de Écija, indicándole que allí el tiempo de espera va a ser menor, lo que se traduce en que esto no es una elección libre ni tampoco se respeta el derecho a la elección de especialista con esta medida pretende vender esta fusión como un beneficio para los vecinos y vecinas de este pueblo y de la comarca, porque dicen que van a contar con treinta y seis camas más y cuatro quirófanos, considerándose como una única unidad hospitalaria y contando en todo momento en que se pueda ir a Écija para ciertas intervenciones o para ser atendidos en consultas de especialistas.

Ante esta situación, la alcaldesa de Osuna se ha mostrado tajante afirmando que “evidentemente esto no es un beneficio sino un nuevo recorte y aminorar la cartera de servicios, que ya no se va a prestar en las mismas condiciones en las que se viene haciendo hasta ahora, siendo un gran paso atrás si se sigue adelante con esta adscripción que va a suponer que los pacientes de Osuna y de la comarca se desplacen a Écija para según qué prestaciones sanitarias.” Además, Rosario Andújar ha destacado que a esta situación se suma el importante déficit que se está produciendo en atención primaria con los profesionales sanitarios y de administración exhaustos ante la falta de personal y el cierre de centros de salud en la comarca cuando más necesarios son en esta sexta ola de pandemia. Se esperan movilizaciones cara a los próximos días, como el caso de Utrera. En tiempos difíciles la sanidad esta mas complicada que nunca, no es el momento para cambios.