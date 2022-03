Psicología de la Escasez: ¿Te dan pavor los estantes vacíos?

Ya lo vivimos en la pandemia y ahora todos estamos viviendo por segunda vez esa sensación de desabastecimiento que en muchas ocasiones hace que compremos de manera compulsiva cosas que ni siquiera necesitamos.

Con la guerra entre Rusia y Ucrania, ese “deja vu” vivido hace dos años, se está volviendo a poder de miles de personas que, ante noticias en muchos casos alarmantes, sienten la necesidad imperiosa de ir a supermercado en busca de víveres para de alguna manera “sobrevivir” en caso de que las estanterías no vuelvan a reponerse.

Algo que todos sabes es improbable.

¿Qué es lo que se esconde detrás de esta actitud?

Las conocidas como “compras por pánico” son un fenómeno ampliamente estudiado que suele ocurrir en crisis de diversa índole como la vivida hace dos años o la actual crisis bélica que está ocasionando una subida de precios y lo que más limita y lleva a esa compra compulsiva: La escasez de determinados productos.

El miedo a lo desconocido o creer que existe un problema mucho mayor del que nos están contando son una de las principales causas que generaran este tipo de compras compulsivas.

Hace dos años el papel higiénico, las mascarillas o la lejía se convirtió en un producto más que cotizado y ahora parece que el producto estrella es el aceite.

En el año 2010, la Universidad de Illinois realizó un estudio en que se comprobó que la mayoría de los compradores que se ven impulsados a realizar compras de este tipo se dejan llevar por la conocida como “mentalidad de rebaño”. Es decir, en el caso de que estés en el supermercado y veas carros llenos de papel higiénico, lo primero que vas a hacer es ir al lugar donde se encuentra este producto y coger algunas unidades “por si acaso”.

El doctor Rohan Miller explica: «No estamos acostumbrados a la escasez y la privación, estamos acostumbrados a poder elegir lo que queremos, cuando queremos. Por lo tanto, la prisa por conseguir papel higiénico o productos escasos es solo esta mentalidad de ovejas para mantener ese estado».

¿Cómo reducir la ansiedad ante estanterías vacías?

Si has ido al supermercado hace poco, habrás visto ese producto que ahora parece haber sustituido al papel higiénico en la crisis del Covid. Ese “oro líquido” se ha convertido ya no en oro, si no en diamantes fundidos. Muchos supermercados limitan la compra de este producto a una unidad por persona, algo que no hace más que generar todavía más miedo y ansiedad.

Si sufres este tipo de ansiedad ante estantes vacíos o estás rememorando de algún modo todo lo sucedido hace dos años, sigue estas recomendaciones y sobre todo, usa la lógica y la razón.

Infórmate de fuentes fiables: Deja de escuchar noticias alarmistas que en muchos casos no hacen otra cosa que infundir miedo.

No te dejes guiar por los comentarios o actos ajenos. Que tu vecina Rosa haya comprado 20 litros de aceite “por si acaso”, no significa que el aceite vaya a dejar de estar a la venta. Si tienes aceite y no lo necesitas, no lo compres.

En ningún momento se ha informado de que haya o pueda haber un desabastecimiento en ningún producto. No actúes como si lo hubiera.

Si te sientes más tranquilo adquiriendo algunas unidades de determinados productos para almacenar, puedes hacerlo. Sin prisa y con serenidad.

Evita ir al supermercado en horas puntas. Un viernes o un sábado por la tarde puede ser toda una aventura en cualquier época y más aún, en la época que estamos viviendo. Siempre que puedas ves al supermercado un día entre semana y al ser posible, por la mañana.

Si sientes ansiedad ante el hecho de poder quedarte sin alimentos, establece un lógico e intenta ser racional. Si algo hemos aprendido de la crisis del coronavirus es que el desabastecimiento es bastante improbable, incluso en épocas de gran desconcierto.

Temas que se han visto incrementados con los últimos acontecimientos que han tendió lugar en los últimos años y en la actualidad a nivel mundial y que es necesario gestionar con fines de obtener una calidad de vida digna.

Y la próxima vez que pases ante un estante vacío recuerda.... (Vas a poder seguir comiendo pan con tomate y aceite como lo haces de costumbre.



El autor Francisco Hidalgo Díaz es psicólogo clínico, especialista en Mediación e intervención familiar.