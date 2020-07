Puestos a hervir

El confinamiento le ha servido a demasiada gente para poner a hervir su oxidado odio sin razón. Ahora que ya es el país el que hierve, se frotan las manos, aunque no ganen nada. Es pura inercia, puro vicio, puro vacío. Y por eso es imprescindible la mano izquierda de la gente decente, que es mucha. Somos muchísimos más, aunque en prudente silencio, quienes sopesamos esta crisis sin precedentes con la responsabilidad de una ciudadanía preocupada no tanto por nosotros mismos como por los más débiles: los ancianos que han muerto y los que quedan por morir, los enfermos, los más pobres, los niños a los que se les ha trastocado su feliz aprendizaje cotidiano. Estábamos preocupados por que el mundo dejara de ser el que hemos conocido, el que soñamos dentro de muy poco para nuestros descendientes, y nos consolamos durante un tiempo con la peregrina idea de que la pandemia también serviría de catarsis para nuestros corazones. Ahora, en pleno verano, instalados definitivamente en la segunda oleada del coronavirus, nuestra preocupación ha aumentado al recordar aquel título de Sánchez Ferlosio: Vendrán más años malos y nos harán más ciegos.

Tenemos una seria responsabilidad ciudadana antes de que no haya vuelta atrás por pura ebullición: enfriar el aire común tomándonos con la frialdad que merece todo ese cúmulo de rabioso aparataje de quienes no han entendido que esta crisis no es solo política, sino también política, ignorar a quienes prefieren consumir titulares tan maliciosos como demostradamente falsos a pesar de la realidad, a quienes no les importa nunca la verdad sino el conflicto, cueste lo que cueste, quienes se dedican a proponer cuando no deben y no proponen nada cuando deben, quienes se chupan los dedos por el cuanto peor mejor solo de los otros, quienes viven precisamente de concatenar crisis, de que todo estalle por los aires porque hace demasiado que olvidaron que los aires difíciles constituyen la común dificultad que todos deberíamos tomarnos como reto colectivo, para hacer que no lo sean. O no tanto.