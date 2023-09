Puñaladas en los institutos, ¿llegarán los fusiles?

Un alumno de 14 años ha apuñalado a varios profesores y alumnos en un instituto de Jerez de la Frontera. Al acoso y derribo entre alumnos, a los abusos sexuales contra alumnas por parte de manadas de crías de nuestra especie se unen ahora las agresiones made in USA. ¿Llegarán pronto las pistolas y los fusiles tanto a los institutos como a los colegios y las universidades? Que no nos quepa la menor duda, los humanos imitamos como monos todo aquello que vemos que nos pueda ser de utilidad para lo que creamos que va a satisfacer nuestros egos aunque esa satisfacción a menudo tenga mucho de patológico. Los humanos no somos más que monos de otra rama del árbol evolutivo, por decir eso Darwin fue y sigue siendo condenado, pero ahí está el mono, entre el humano y el propio mono, una especie que intenta conocerse a sí misma mediante la psiquiatría y la psicología, entre otras ciencias.

Estoy en un país progresista que combate progresistamente el maltrato y el asesinato de la mujer y sin embargo siguen en aumento ambos hechos con los jóvenes y púberes en lugares destacados como protagonistas. Estoy en un país que les come el coco a los niños con eso de la solidaridad, la igualdad y la paz y hace lo propio con los adultos. Los resultados son otros, más maltrato, más asesinatos, más desigualdad, más agresiones al personal sanitario, un paro escandaloso entre los jóvenes que siguen pegados a sus padres cuando ya tienen demasiados pelos en las axilas, niños, adolescentes y jóvenes -a veces es difícil distinguirlos- que no encajan la más mínima frustración. Y ahora el apuñalamiento a docentes.

Ya sólo falta el arma de fuego que se utilice de forma indiscriminada contra quien se ponga por delante o pase casualmente por allí o esté comiéndose una tostada en el bar del centro educativo que sea. Encima, los agresores saben que están amparados por leyes que privilegian las edades y a los padres no se les exige nada de nada, ninguna responsabilidad civil ni penal subsidiaria, o eso creo. Hay demasiados privilegios y privilegiados en España, demasiados, este progresismo es igual a debilidad, ahí quedan los muertos, los heridos, los afectados en general, y los culpables de esto o de lo otro no reciben su justo castigo, desde los corruptos de arriba hasta el niño que hiera o mata a una autoridad como es un profesor o profesora de instituto, pasando por los okupas, una cantidad concreta de inmigrantes y los independentistas de todo tipo.

A largo plazo todo esto lo vamos a pagar caro. La gente va a clamar orden y concierto, se va a sacudir ese miedo que la progresía le ha metido en el cuerpo y va a exigir mano dura, muy dura, y pocas contemplaciones. Porque así no se puede vivir y para dos días que nos han traído aquí muchos pensarán que esos dos días encierren el mayor porcentaje de armonía posible. ¿Esto es la democracia plena, la paz, el progresismo y el progreso? No, esto es el principio del fin de tantas palabras hermosas, manchadas por la inoperancia.