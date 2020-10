Puro escaparate con el Flamenco

Ya hay nuevo Consejo Asesor en el Instituto Andaluz del Flamenco, aunque no sabemos muy bien para qué. Llevaban seis años sin él y nadie se ha tirado por el Tajo Ronda. ¿No deberían nombrar primero al nuevo director después de la chapuza del nombramiento de Ricardo Pachón? Un pajarito me ha dicho que están esperando a ganar las próximas elecciones para nombrar a dedo a Cristóbal Ortega, ex director de la Bienal. El nuevo Consejo Asesor estaría a lo mejor bien para una peña, pero, ¿para la Junta? ¿Qué pueden asesorar Concha Prieto y Rafael Infantes? Calixto Sánchez, el nuevo presidente, medio se retiró y no conoce ya la actualidad del flamenco. ¿Alguien lo ha visto en algún acto si no es para cantar o charlar? Este Consejo Asesor solo va a servir para aparentar que les interesa el flamenco, y estamos viendo que no es ni mucho menos así. Para empezar, parece que lo ha creado el Partido Socialista y no el actual Gobierno de la Junta. ¿O es que no hay en la derecha andaluza personas capacitadas para estar ahí y aportar experiencia y sabiduría? Conozco a veinte o treinta personas que serían magníficos asesores o asesoras. Por otra parte, ¿por qué son solo de Sevilla? Es que no hay por dónde coger este consejo de asesores de no sé qué. Patricia del Pozo se está cubriendo de gloria desde que llegó al cargo de consejera de Cultura. ¿O es Mar Estrella la que parte el bacalao? A lo mejor es Ricardo Sánchez, el delegado del Gobierno, ex alcalde del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, un hombre de peñas, que ahora no se pierde un sarao flamenco de etiqueta. Habrá exigido a don Calixto, seguramente. Lo lógico sería que si hay un nuevo Gobierno, con otros partidos al frente, se hicieran las cosas de manera distinta y no están haciendo nada novedoso. Patricia del Pozo habló mucho de la Ley del Flamenco y de un plan para las peñas flamencas andaluzas, pero nada se sabe sobre esto. Muchos artistas se están dando bofetadas para poder ir al supermercado y no vemos que sean sensibles a este asunto tan perentorio. ¿Para qué queremos entonces el Consejo Asesor? ¿Qué tienen que asesorar Rafael Infante o Concha Prieto? Como diría el maestro Morente, son capaces de hacer hablar a un mudo. Cuatro décadas esperando que entrara otra gente en la Junta a ver si cambiaba algo en esa casa y siguen con la misma política flamenca, pero con una gestión más mala aún. Al menos, el anterior Gobierno hizo parte de lo que estaba por hacer en Andalucía con nuestro arte, con sus errores y aciertos.