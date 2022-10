Putas en sus madrigueras, Casado, Iglesias y Dominga ‘la de Echenique’

Lo que ha sucedido en el colegio mayor Elías Ahuja de Madrid no tiene justificación, es lamentable y resulta un bochorno para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad. Llamar putas a las chicas del colegio mayor que tienes enfrente y decirles que salgan de sus madrigueras como conejas, resulta inquietante y repugnante; prometer a esas mismas mujeres que tendrán una noche de sexo si van a una capea, no sé si es más asqueroso que triste. Cuidado con estas cosas porque las bromas se pueden convertir en realidades que no deseamos en una sociedad moderna y libre, y esa cosificación de la mujer no es saludable.

Parece ser que se han cargado al elemento que más gritaba, al que más daba la nota. A casita hasta que aprenda que tener pasta para pagar un colegio mayor tan caro no te da derecho a decir burradas sin que pase nada. Y me pregunto si no podrían fichar al director del colegio mayor Elías Ahuja en el Congreso de los Diputados. ¿Para qué? Para que se cargase a los diputados que dijeran barbaridades. Por ejemplo, Pablo Echenique ha publicado un tuit diciendo lo siguiente: «“Putas, salid de vuestras madrigueras como conejas.” Esta performance de cachorros neonazis de cayetano en el Elías Ahuja está diseñada para aterrorizar a las chicas del colegio de enfrente. Gracias al blanqueamiento mediático-político de la ultraderecha, se sienten legitimados». (Lo ha publicado así y no cambio los errores). Y es gracioso que este sujeto se ponga tan digno siendo el que cantaba en una noche de juerga (mirando a una señora) ese temazo que decía ‘chúpame la minga, Dominga, que tiene sustancia; chúpame la minga, Dominga, que vengo de Francia’. Digo yo que si echan al imbécil que llamó putas a las chicas del colegio mayor vecino, deberían echar a Echenique de todos los lugares que frecuenta.

Irene Montero también se ha mostrado indignada por lo que ha pasado en ese colegio mayor, pero no tanto como cuando Pablo Iglesias dijo que azotaría hasta hacer sangrar a Mariló Montero. Eso era una bromilla de nada.

Por si era poco, el olvidado y traicionado, Pablo Casado, estuvo en ese colegio mayor y escribió en la revista del centro (llegó a ser director de la misma) un artículo en la sección de humor en el que hacía referencias a salidas en manada y a cazas de lobas y zorras. Muy gracioso, Casado, claro que sí. Es decir, este colegio mayor es de los que han trabajado bien este asunto.

Es todo muy feo y muy asqueroso. Y pensar que estos chicos están llamados a tener cargos de responsabilidad en las empresas, en los partidos políticos o en el ejército, causa una enorme desazón. Ya hemos tenido bastante con Casado, con Echenique o con Iglesias; más no, por favor. Demasiada caspa.