Qatar, su mundial de fútbol y el decoro de los occidentales

Pronto comenzará la competición deportiva que más dinero mueve, que más pasiones despierta, que más alegrías provoca y más depresiones alimenta; pronto comenzará el Mundial de Fútbol de selecciones nacionales. Este año se jugará en Qatar y será este mes de noviembre porque es imposible jugar en verano a causa de las altísimas temperaturas que se soportan en aquel país durante el verano.

No me interesa gran cosa el fútbol aunque reconozco que los mundiales despiertan mi curiosidad y me acerco hasta la pantalla del televisor para echar un vistazo. Este año, no; este año no pienso ver ni un minuto de fútbol. Apagón total.

En Qatar los derechos fundamentales de las personas se respetan lo justito o, directamente, se pisotean. Por ejemplo, el colectivo LGTBI está marcado, es perseguido y a sus integrantes se les trata como verdaderos delincuentes. Las mujeres tienen muy limitadas sus vidas. Las novias de los futbolistas que irán llegando a Qatar han recibido instrucciones para que su comportamiento y su vestuario sea aceptable. Y es que allí las mujeres son discriminadas, ninguneadas y vapuleadas a diario. Necesitan un tutor para poder vivir. Y los extranjeros de clases humildes son tratados como esclavos. Han sido más de 7.000 los trabajadores muertos durante la construcción de las infraestructuras necesarias para que se dispute el Mundial de Fútbol. Existen pruebas gráficas del lamentable estado en el que han tenido que trabajar durante meses miles de personas.

Es decir, Qatar es un desastre. Y no pienso participar de algo que debería avergonzar a todos. Lo inexplicable es que las selecciones acudan a la cita, que los futbolistas acudan a la cita, que los medios de comunicación acudan a la cita...

Bastante vergonzoso es todo lo que ocurre allí como para colaborar con ellos mirando partidos de fútbol. Decoro y decencia personales es lo que debería imponerse en estos tiempos.